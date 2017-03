Snowboard-Marcus (17) analyserer seg selv på video

Norges nye snowboardstjerne og X Games-favoritt i Hafjell, Marcus Kleveland (17), analyserer «sjukt mye» video av seg selv i aksjon for å lære seg å sette enda sjukere triks.

– Jeg pleide å se veldig mye video av sjuke triks. Ikke for å kopiere dem, men for å analysere triksene og ta etter det som så kult ut. Nå analyserer jeg på mine egne triks for å se hvilke feil jeg gjør – og rette dem opp, forteller Marcus Kleveland til VG.

X Games 8.–11. mars Onsdag: # Kvalifisering slopestyle snowboard menn # Kvalifisering slopestyle ski menn Torsdag: # Kvalifisering Big Air snowboard menn # Finale slopestyle ski kvinner # Finale slopestyle ski menn Fredag: # Kvalifisering Big Air ski menn # Finale slopestyle snowboard kvinner # Finale slopestyle snowboard menn Lørdag: Finaler Big Air Snowboard kvinner Ski kvinner Snowboard menn Ski menn

– Jeg analyserer sjukt mye av det jeg gjør selv, tilføyer han – foran X Games Norge i Hafjell 8. til 11. mars.

Bakgrunn: Droppet US Open for å satse alt på X Games Norge

Sølv og gull i X-Aspen



En av Norges tidligere snowboardstjerner, Andreas Ygre Wiig (36), så én videofilm (på VHS!) av snowboardlegenden Terje Håkonsen (42) «tusen ganger» for å lære seg nye triks.

Leste du denne for åtte år siden? Ygre Wiig gravd frem Horgmo etter skred

Marcus Kleveland er vokst opp med video og filmer i alle mulige formater og på et utall plattformer. For øyeblikket blir han fulgt av en utstyrsprodusents filmteam. Derfor er det ikke særlig overraskende at han alltid har brukt og stadig bruker video til triks-analyser.

– Videoanalyse er til skikkelig god hjelp, konstaterer tenåringen fra Dombås.

Han startet denne sesongen på brettet i Australia og New Zealand i fjor sommer. I begynnelsen av november vant han det internasjonale skiforbundet FIS' Big Air i Milano.

BIG AIR: Marcus Kleveland (17) prøver ut et triks over et hopp i Australia for et drøyt halvt år siden. Foto: , Snowboardforbundet

Deretter tok han seieren i Big Air i den første konkurransen i Air+Style-serien (tre konkurranser) i Beijing, før han «avsluttet» med Big Air-sølv og slopestylegull i X Games i Aspen – og sammenlagtseier i Air+Style etter 3. plass i Los Angeles.

Leste du denne? Vant i Kina: Helt sjukt digg

Jetlag og brettfølelsen tilbake



– Trener du på nye triks foran X Games i Hafjell?

– Nei, ikke noe spesielt. Vi får se hvordan det blir, svarer Marcus Kleveland med tanke på hvordan forholdene blir når det gjelder type triks og utførelsen av dem under X Games i OL-arenaen fra 1994.

Marcus Kleveland håper vinden uteblir under slopestyle og Big Air-finalene. Den andre «fienden» flatt lys, slipper han og konkurrentene helt sikkert. Finalene går i flomlys fredag og lørdag kveld.

Bakgrunn: Marcus Kleveland foran X Games Oslo i fjor: Barndomsdrøm

Han innvilget seg fem dager fri sør i California etter Air+Style i Los Angeles og droppet prestisjetunge US Open til fordel for trening i hjembygda Dombås, der har han har sørget for å få bygget et spesialhopp. Det er så stort – X Games størrelse – at han kan utføre trippelhopp over det.

– Jeg har vært hjemme for å bli vant til jetlagen og kjøre foran X Games. Ved å hoppe og kjøre her, får jeg tilbake brettfølelsen etter stor sett bare å ha kjørt konkurranser. Jeg har kjørt med venner og slikt, sier han.

Motocross på Kawa 250



Husker du denne (2011)? Supertalentene som hopper mot snowboardhimmelen

På spørsmål om hva han har drevet med før, som kan bidratt til hans nær enestående egenskaper på snowboardet, svarer han «sjukt mye fotball» og motocross. I tillegg har han det siste året kunnet hoppe på en trampoline med skumgummigrop i en lagerhall i Dombås.

– Jeg hopper der med alle vennene mine og har god nytte av det med hensyn til snowboard, sier han.

– Hopper du etter en plan for å trene på enkelte triks?

– Nei, vi har ingen plan. Vi hopper bare litt rundt, svarer Marcus Kleveland.

TRENING I AUSTRALIA: Marcus Kleveland startet inneværende sesong i Perisher (bildet) i Australia i fjor sommer og høst. Foto: , Snowboardforbundet

Fotballen har han lagt på hylla nå det gjelder lagdeltagelse, mens han bokstavelig talt har gitt motocrosskjøringen et oppsving. Han kjørte første gang da han var 10 år gammel. Nylig gikk han til innkjøp av en ny Kawasaki 250 som er «sinnssykt bra».

– Det «hang på», sier han om de første testene av den nye tohjulingen.

Han deltok i to motocross-konkurranser i fjor, men har innsett at det er «jævlig skummelt». Nå blir det bare litt kjøring med vennene på en bane seks minutter unna der han bor på Dombås.

– Full gass



I slopestyle og Big Air – begge OL-øvelser i Sør-Korea om ett år – i Hafjell denne uken, regner han med at «the usual suspects» vil kjempe om plassene på pallene:

Kanadierne Mark McMorris og Sébastien Toutant, Norges OL-sølvvinner Ståle Sandbech, og Mons Røisland (20) som har snust i toppsjiktet siden bronsemedaljen i slopestyle i Aspens X Games for ett år siden.

Leste du denne? Stine Brun Kjeldaas: Han er helt rå!

Røisland endte på 4. plass i US Opens slopestyle sist helg, Ståle Sandbech ble nummer seks. Mark McMorris vant i Vail.

– Nå begynner det å se bra ut for Ståle (Sandbech). Han virker å være veldig trygg; han er gira og skikkelig tent. Han var langt nede en stund, sier snowboardforbundets sportssjef, Thomas Harstad.

Bakgrunn: Sandbech til VG i november: Jeg falt helt sammen

– Marcus (Kleveland) kommer rett fra førsteplassen i Aspens X Games, der han slo alle de beste som hadde en god dag. Vi kommer til å gi full gass i slopestyle og Big Air i X Games. Det er spesielt for oss fordi det er på hjemmebane, understreker Harstad.