Marcus (17) vant i Kina: - Helt sjukt digg!

Her jubler Marcus Kleveland for en ny seier i Big Air. 17-åringen bestemte seg for å kline til med et supertriks først da han var på ute på kjempehoppet i Beijing.

– Helt sjukt digg. Ingen ting er som å lande slik triks, sier Kleveland til VG.

Norges nye snowboard-stjerne vant også i Milano sist helg. I OL-arenaen fra 2008, Fugleredet, svevde unggutten høyere enn alle andre. Han gjennomførte en trippelcorck 1620 – det vil si fire og en halv omdreining i lufta.

Husker du? Kleveland var den første i verden

Rett før hadde gudbrandsdølen fra Dombås gått på trynet i sitt andre hopp.

– Jeg bestemte meg ikke før ute på hoppet. Jeg er veldig glad for at jeg tok sjansen nå. Jeg har ikke gjort en 1620 siden april, forklarer han.

– Det var forskjellen. De andre gjorde 1440, forklarer landslagssjef Thomas Harstad.

Dermed slo Kleveland igjen den 22-årige favoritten fra Canada, Mark McMorris. Hans landsmenn Seb Toutant og Darcy Sharpe kom på pallen sammen med nordmannen.



– Dette er ganske overraskende i forhold til alderen. Vi hadde ikke forventet at han skulle takle et sånt press. Men seieren i Milano ga ham selvtillit og gjorde ham voksen, mener Harstad.

Ble klar for X-games: – En barndomsdrøm

– Jeg er også ovverasket. Men jeg føler at jeg er blitt litt tryggere på det jeg gjør, sier Kleveland selv på telefonen fra Beijing. Han avbryter stadig intervjuet med «thank you». Gratulasjonene er mange.

Også Mons Røisland kom til finalen og havnet på 6. plass i Kina – der mange tusen lagde stor stemning i Beijing. Big Air er OL-øvelse i Sør-Korea neste vinter.

Før den tid: X Games på hjemmebane på Hafjell.

– Marcus klar for X Games Norge. Selvsagt ingen tvil. Fantastiske seiere i Milano forrige helg og Beijing i dag, sier X Games-sjef Henning Andersen.

Det var meningen nordmennene skulle dra rett videre til Collorado, men på grunn av snømangelen i Nord-Amerika reiser nordmennene nå hjem til Norge for å trene. Så går turen til USA for to nye konkurranser før jul.