Slik kan Kristoff gå for grønn trøye

VITTEL/OSLO (VG) Ekspertene er delte i meningene om hvordan Alexander Kristoff (29) skal angripe resten av Tour de France. Men alle er enige om at sjansen for norsk suksess aldri har vært større.

Med både poengsanker Peter Sagan og spurtrival Mark Cavendish ute av Touren, kan Kristoff gripe en unik mulighet til å satse alt den grønne poengtrøya.

Det mener i hvert fall sykkeleksperter som VG har snakket med tirsdag kveld. Nå åpner det seg to muligheter for nordmannen fremover:

1. Fortsette å jakte individuelle etappeseire og dermed nedprioritere de innlagte spurtene

Eller:

2. Satse alt på den grønne trøya, plukke poeng på etappene underveis å forsøke å være topp fem i massespurtene.

Eurosport-kommentator Arild Eriksen tenner på ideen om at Kristoff skal satse hundre prosent på den grønne trøya.

– Det hadde vært superspennende og veldig gøy om han hadde gjort det. Det tror jeg også norske fans er enige i. Men jeg tror nok både Marcel Kittel og Arnaud Démare kommer til å samle mange poeng. De virket veldig ivrig på de innlagte spurtene, sier han til VG.

Han tror Kristoffs smarteste trekk er å gå for individuelle etappeseire, rett og slett fordi konkurrentene virker råsterke.

«Drømmescenario»

OPTIMISTISK: Dag Erik Pedersen tror Alexander Kristoffs sjanser for suksess er blitt betydelig større etter at både Peter Sagan og Mark Cavendish er ute av rittet. Her fra innspillingen av NRK-programmet Mesternes Mester. Foto: Mattis Sandblad , VG

NRK-kommentator og tidligere sykkelproff Dag Erik Pedersen er mer optimistisk med tanke på Kristoffs muligheter på grønn trøye.

– Jeg skal ikke si at sjansene øker med like mange ganger som Sagan hadde poeng, men rittets suverene poengrytter er borte. Det åpner spurtkonkurransen på en helt annen måte, sier mannen med 40 proffseire på sykkelsetet.

Med Sagan ute og Cavendish for halv maskin, mener han at kampen om den grønne trøya kan bli et «drømmescenario» for Kristoff.

– Ja, det er ikke umulig. Men det kan gå på bekostning av å vinne en etappe. Vi så en helt annen utgave av Kristoff i går enn det vi så de første dagene. Kampen om den grønne trøya kommer til å handle om vilje.

Han mener den første som bryter Sagans rekke med fem strake poengtrøyer henger minst like høyt som en etappeseier.

– Må gå «all in»

Thor Hushovds tidligere trener Atle Kvålsvoll fikk se sin læregutt vinne den grønne trøya i både 2005 og 2009.

MAKTDEMONSTRASJON: Få hadde forventet å se Thor Hushovd i den grønne poengtrøya stikke alene over fjellene i 2009. Men sjansespillet betalte seg og nordmannen beholdt trøyen helt inn til Paris. Foto: Christophe Ena , AP

I den siste utgaven skiftet Hushovd taktikk fra å kun sanke poeng i spurtene til å plukke flere poeng underveis. På den knallharde etappen opp Col d’Aubisque stakk nordmannen alene over toppen og sanket poeng på den innlagte spurten vis-a-vis Mark Cavendish. Det sikret han til slutt den grønne poengtrøya.

Kvålsvoll anbefaler derimot Kristoff å fokusere på individuelle etappeseire foran poengtrøya.

– Skal du gå for den grønne trøya må man gå «all in». Det er en veldig stressende trøye. Man må jage poeng underveis i etappene samtidig som man unngår uhell i massespurt. Man må også ha helst en topp 3-plassering for å kapre nok poeng.

Mandag uttalte tidligere sykkelrytter og nå journalist for danske Ekstra Bladet, Michael Rasmussen, til VG at Kristoffs drøm om en grønn trøye var «utopi».

Da VG møtte samme mann på pressesenteret etter at Sagan var kastet ut av rittet, hadde ikke mannen med kallenavnet «kyllingen», på grunn av sin slanke fysikk, endret mening.

– Jeg tror fortsatt han er sjanseløs. De andre er lysår foran, sa dansken tirsdag kveld.

