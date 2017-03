Sølv-Lorentzen: Min metode kan gi Lunde Pedersen allround-suksess

Norges sensasjonelle VM-sølvvinner, Håvard Lorentzen (24), tror neste helgs allround-medaljehåp, Sverre Lunde Pedersen (24), kan gå fortere med hans sprintsuksess-metoder.

– Ja, det vil jeg tro. De kan lære av oss, og det vil være en vanvittig fordel hvis de går fortere på 500-meteren. Jeg tror det er overførbart til alle distansene på allround, svarer Håvard «Lorry» Lorentzen på spørsmål om Norges skøytehåp i allround-VM kan kopiere den oppsiktsvekkende norske sprintfremgangen - ved å ta etter det de har gjort.

Håvard Lorentzen vant VM-sølv sammenlagt i sprintmesterskapet i Calgary sist helg. Bergenseren, som vant gull på 1000 meter i junior-VM for fem år siden, gikk inn til verdensrekord i OL-ovalen fra 1988 etter den avsluttende 1000-meteren, men måtte se den ryke da nederlandske Kaj Verbij knep gullmedaljen i siste par.

STORE FREMSKRITT: Hege Bøkko (25) kom på 10. plass på 1000 meter i Vancouver-OL. Nå er hun endelig i verdenstoppen på sprint. Her på distansen i sprint-VM sist helg. Hun ble nummer fem sammenlagt. Foto: Sergei Belski , Reuters

Lorentzens sensasjonelle sølv er imidlertid Norges første medalje i sprint-VM på 20 år: Roger Strøm tok sølvmedalje på Hamar i 1997.

I tillegg klarte Hege Bøkko (25) 5. plass sammenlagt i sprint-VM i Calgary, etter å ha satt norske rekorder på 500 og 1000 meter.

– Både Hege (Bøkko) og Håvard (Lorentzen) går annerledes på skøyter enn før. Mer aggressivt, de tør mer, gjør færre feil - og det gir større toppfart enn tidligere. De henger med de beste. Det er sjelden norske skøyteløpere har gjort det. Men det gjelder å banke på og ikke være redd. Lorry (Lorentzen) holder ikke noe tilbake, sier Håvard Bøkko (30) til VG.

Hege Bøkkos storebror planlegger comeback foran OL-sesongen 2017/18. Mandag kom han hjem fra en uke lang samling i Inzell sammen med Norges allroundlandslag, som nå - i VM i Vikingskipet - skal leve opp til forventningene Håvard Lorentzen og Hege Bøkke skapte i Calgary.

– På kort sikt kan det gi dem en ekstra gnist og tenning. Det er blitt god stemning i laget. Medaljer og rekorder hjelper veldig, mener Håvard Bøkko - som har tatt fire sølvmedaljer i allround-VM.

På lengre sikt tror VM-gullvinneren på 1500 meter (2011) at Sverre Lunde Pedersen, Norges medaljehåp i Vikingskipet 4. og 5. mars etter VM-sølvmedaljen i Berlin i fjor, kan gå fortere ved hjelp av «de nye» treningsmetodene Norges kanadiske sprinttrener Jeremy Wotherspoon (40) har innført.

Det gir tidligere sprintverdensrekordholder Wotherspoon og allroundtrener Sondre Skarli (30) ham rett i.

Skarli svarer på spørsmål fra VG at «det absolutt er noe å hente», mens Wotherspoon tror en mer individualisert trening kan komme Sverre Lunde Pedersen & co til nytte.

– Spesielt for Lorrys del har det dreid som om saker som ikke virker store, men som innebærer stor forskjell når de utføres regelmessig, forklarer Wotherspoon.

– Jeremy har er flink til å se hva som er best for hver enkelt utøver. I Norge har vi i regelen støpt alle i en form. Der har vi noe å gå på, medgir Sondre Skarli.

STORFAVORITT: Nederlands Sven Kramer (30) kan vinne allround-VM for niende gang i Vikingskipet 4. til 5. mars. Foto: Ahn Young-joon , AP

Om Håvard Lorentzen sier han at han har et godt og sterkt hode, og at han er ekstermt dedikert og fokusert på detaljer. Dessuten, og kanskje først og fremst, er han «blitt mye bedre på»: Bevegelighetstrening, restitusjon (kosthold og hvile) og mobiltetsøvelser/drilling.

På spørsmål om hvilken egenskap hos Håvard Lorentzen han ville valgt, hvis han som ved et trylleslag skulle gjort Sverre Lunde Pedersen raskere, svarer landslagssjefen «fryktløsheten!».

– Det er fort gjort å bli for passiv. Taper du tre, fire eller fem tideler på 500-meteren, er helgen ødelagt. Jeg har vært for feig, og det har Sverre også vært. Han har gått fortere under trening enn i konkurranse. Men nå er han i større grad utfordrer, og det kan være en fordel for ham, sier Håvard Bøkko.

PS! Sven Kramer (30) regnes av «alle» som suveren favoritt til å vinne sitt niende allround-VM siden 2007.