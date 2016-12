Bare ett år etter skrekkskaden er Håvard Lorentzen (24) helt i verdenstoppen. Foran verdenscupen i Heerenveen tror tidligere verdensrekordholder og verdensmester Jeremy Wotherspoon (40) at Norges nye skøytekomet kan gå enda fortere.

– Jeg vet ikke hvor fort han kan gå. Det er 10 millioner kroner-spørsmålet. Det var samme sak med meg. Jeg visste heller ikke det, jeg visste bare at jeg kunne gå fortere. Jeg tror alle kan gå fortere, kanskje fortere enn det de selv tror, sier Jeremy Wotherspoon til VG.

SKREKKSKADEN: Håvard Lorentzen pådro seg en dyp flenge i høyre legg etter et fall i Inzell i oktober i fjor. Det tok flere måneder før han var tilbake på isen på skikkelig vis. Foto: , Privat

Kanadieren har vunnet fire gull i distanse-VM, tre på 500 meter og ett på 1000 meter. Med 34,03 var han innehaver av verdensrekorden på 500 meter i åtte år før russiske Pavel Kulizjnikov senket den til 34 blank og 33,98 for ett år siden.

Siden mai har Wotherspoon vært sprinttrener for Norge, det vil si Espen Aarnes Hvammen (28), Hege Bøkko (25) og Håvard Lorentzen.

Skikkelig trøkk



– Han er en skikkelig grei kar, med et vanvittig godt øye for teknikk. Han klarer å sette seg inn i bevegelsene til andre og har innført mange nye øvelser. Det er blitt litt endring på det meste, det har ikke bare vært den samme norske måten som tidligere, forteller Håvard Lorentzen.

Fredag, lørdag og søndag skal han gå 500, 1500 og 1000 meter i verdenscupen i Heerenveens «Nye Thialf», som er blitt større enn den gamle og allerede er utsolgt to av tre dager.

– Det kan bli skikkelig bra trøkk. Jeg gleder med til det og håper jeg vil ha marginene litt mer på min side denne gangen, sier Håvard «Lorry» Lorentzen.

I verdenscupen i Astana sist helg satte han personlig rekord på 500 meter – med 22/100 – ved å bryte den såkalte 35-grensen med 34,87 sekunder. På 1500 meter tok han 4. plass med 1.46,63 – 9/100 fra pallen – og på favorittdistansen 1000 meter var han 5/100 fra pallplass med 1.09,11.

15 cm flenge



HOFTEBØY OG TØY: Håvard Holmefjord Lorentzen under 500-meteren i verdenscupen i Harbin i Kina for en måned siden. Foto: Str , AFP

For et drøyt år siden, i oktober 2015, falt han på trening i Inzell.

Skøyten skar bokstavelig talt opp den høyre leggen hans. Flengen var cirka 15 centimeter lang og 10 centimeter bred. Da han kom hjem til Bergen, viste det seg at den ikke var lappet sammen på skikkelig vis. Han måtte opereres på nytt.

– Skaden var alvorlig, men ikke så alvorlig med tanke på musklene i benet. Han ble satt tilbake treningsmessig og måtte bruke lang tid på å komme tilbake. Han var imidlertid klar for å starte i mai, sier Jeremy Wotherspoon.

På spørsmål om hva som er årsaken til Håvard Lorentzen raske fremgang, spesielt med tanke på at han var langt bak de beste i comebacket i verdenscupen i Stavanger i januar, svarer kanadieren blant annet at det har med Lorentzens hofter å gjøre.

En time daglig



– Da jeg møtte ham i våres, var han ikke veldig fornøyd med bevegeligheten i hoftene mine, bekrefter Håvard Lorentzen.

– Jeg har brukt veldig mye tid på tøying. I korte trekk har det medført at jeg klarer å overføre mer kraft ned i isen. Jeg kjenner at det går mye fortere i svingene enn tidligere. Det er bare en håndfull (av alle konkurrentene) som går like fort som meg i toppfart. I kilometer i timen var jeg raskest av alle på 500-meteren i Astana, sier Håvard Lorentzen.

Jeremy Wotherspoon i kortform angående resultatene av bedre bevegelighet i Lorentzens hofteparti: Dypere, mer power, høyere toppfart.

– Hvor mye tid har du brukt på å bli mer bevegelig i hoftene?

ÅTTE ÅR: Jeremy Wotherspoon (40) satte verdensrekord på 500 meter 2007. Den holdt i åtte år. Foto: Douglas C. Pizac , AP

– Jeg bruker 15 til 20 minutter foran hver treningsøkt, og vi trener gjerne to ganger hver dag. I tillegg jeg det før jeg legger meg, foran TV-en som regel. Det blir fort en time til sammen om dagen, svarer Håvard Lorentzen.

Før Jeremy Wotherspoon kom på banen, gjorde han det hverken ofte eller regelmessig.

– Bare å kline til



Jeremy Wotherspoon sier at han ikke har sett tegn til at Håvard Lorentzen er bekymret med tanke på uhellet i fjor. Det virker heller ikke som om han tenker på det.

– Min filosofi er å bygge opp løperen rundt vedkommendes styrker, og ikke tenke for mye på svakhetene. Det var slik jeg tenkte som løper også. Min svakhet var utholdenhet. Men brydde jeg for mye om det, gikk det ut over toppfarten, forklarer Jeremy Wotherspoon.

Håvard Lorentzens innstilling er ikke til å ta feil av. Han har aldri, selv om mange har spurt om han er redd, tenkt tanken å skulle søke mental hjelp – det vil si samtaler med idrettspsykolog – når det gjelder å «bearbeide» fallet og skrekkskaden i Inzell.

– Jeg har ikke følt behov for det. Det er bare å kline til. «Gutse» i svingene og gå på den man makter. Faller jeg, så faller jeg. Alternativet er å gå langdistanse, og det har jeg jo ikke lyst til, sier Håvard Lorentzen og ler.

PS! Håvard Lorentzen sier Jeremy Wotherspoon har sørget for at han er blitt mer profesjonell, blant annet når det gjelder trening og kosthold. På spørsmål om det siste innebærer «mer fisk», svarer han nei – han har sjømatallergi.