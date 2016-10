Skøytekongen truer med streik etter millionkutt

Skøytekongen Sven Kramer (30) truer med streik og boikott av sesongstarten etter at det nederlandske forbundet har kuttet bonusene til løperne med over fem millioner kroner.

– En kollektiv streik? Jeg håper ikke det er nødvendig, skriver Sven Kramer i sin faste spalte i storavisen De Telegraaf fredag.

Sven Kramer hevder at den nasjonale sesongstarten og Nederlands kvalifiseringsløp til verdenscupen står i fare, hvis ikke skøytenasjonens alle toppløpere og det nederlandske forbundet straks kommer til enighet.

Sven Kramer Født: 23. april 1986 Bor: Heerenveen Meritter: OL-gull på 5000 meter 2010 og 2014. OL-gull lagtempo 2014. To OL-sølv og to OL-bronsemedaljer. Åtte VM-gull allround (2016, 2015, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007). Åtte EM-gull allround. Verdensrekorder: 5000m (6.03,32) og lagtempo



50 prosent bonuskutt



Årsaken til den alvorlige konflikten er, ifølge Sven Kramer, at det nederlandske skøyteforbundet er vanskjøttet og at det nå vil at Kramer & co skal betale regningen for det.

VG får opplyst at Nederlands skøyteforbund har 40 ansatte, mange av dem med lønninger som anses å være svært høye. Nå vil forbundet kutte budsjettet til sine skøyteløpere fra 148,5 millioner til 108 millioner.

De nederlandske løperne - som med Sven Kramer i spissen vant så å si alt i Sotsji-OL - har fått beskjed om at bonusene deres vil bli kuttet med nesten 50 prosent.

Fra 10 millioner kroner forrige sesong, til 5,5 millioner kroner kommende sesong.

– I stedet for å jobbe for skøyter, er de opptatt av politikk som er fjernt fra sporten. De har liten kontakt med løperne «på gulvet». De sitter og dikterer fra sitt elfenbenstårn, skriver en svært kritisk og misfornøyd Sven Kramer.

Underskudd: 24 mill



Sven Kramer trekker fram renoveringen av skøytearenaen Thialf i Heerenveen som en positiv «nyhet» foran sesongen 2016/17, som etter de nasjonale konkurransene fortsetter med verdenscup-premieren i kinesiske Harbin og japanske Nagano 11. og 18. november.

Thialf skal arrangere verdenscup i begynnelsen av desember og EM 6. til 8. januar.

– Men på tross av disse positive nyhetene, er det stor misnøye som opptar meg. Løperne og lagene (private lag i Nederland) kommer ikke til å akseptere forbundets planer, skriver Sven Kramer.

Han går for privatlaget Lotto Jumbo. Han kan konkurrere noen få ganger i året med deres sponsormerke på trikoten. Resten av sesongen må han bruke forbundets trikot og reklamere for forbundets sponsorer.

Nå krever forbundet, ifølge Kramer, at privatlagene må betale deler av regningen for forbundets underskudd på 24 millioner.

– Starten i fare



Skøytesportens desidert beste løper de siste 10 årene, forteller at partene skal møtes i morgen og det bør komme til en avklaring kommende uke for å unngå streik foran sesongstarten 27. oktober.

Sven Kramer gir uttrykk for hva han mener om forhandlingsklimaet ved å røpe at han ikke har møtt forbundets formann én gang siste halvannet år. Styret er byttet ut, men det er ifølge Sven Kramer «10 år for sent».

– Vi skal fortsette diskusjonene lørdag og partene må komme til enighet. Hvis ikke er sesongstarten i alvorlig fare, skriver Sven Kramer i sin spalte i De Telegraaf fredag.

PS! Noe av bakgrunnen for det nederlandske skøyteforbundets økonomiske krise skal være at Nederlands nasjonale lotteriselskap har kuttet sin overføringer til OL-komiteen, som derfor må kutte overføringene til særforbundene.