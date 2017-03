Skøyte-Njåtun: Tenkte på å droppe VM

HAMAR (VG) Ida Njåtun (26) vant bronsemedalje sammenlagt i allround-VM for to år siden. Mesterskapet i Vikingskipet denne helgen var hun inne på tanken om å droppe.

– Det har vært tungt og kanskje første gang jeg har følt at jeg har mislyktes i en så lang periode. Det gjør noe med deg. Rett etter helgen i Korea (distanse-VM 9.–12. februar) kjente jeg at jeg var ganske lei. Jeg tenkte at «enten avslutter jeg nå» eller kliner til. Det var en umiddelbar tanke, rett etter en nedtur, sier Ida Njåtun til VG fredag formiddag – 24 timer før VM-starten på hjemmebane.

Skøyte-VM i Vikingskipet Lørdag 4. mars

Start 13.15

Kvinner 500 m

Menn 500 m

Kvinner 3 000 m

Menn 5 000 m Søndag 5. mars 2017 Start 13.30

Kvinner 1 500 m

Menn 1 500 m

Kvinner 5000 m

Menn 10 000 m

Hun understreker at tanken om å droppe resten av sesongen, det vil si allround-VM på Hamar og verdenscupfinalen i Stavanger neste helg, var en «mental greie» og ikke så seriøs når det kom til stykket.

– Gøy er viktig



Men den var der et øyeblikk, etter en ny skuffende konkurranse denne sesongen.

– Det hjelper ikke å sutre over hvor dårlig ting er. Det gjelder å sette strek og akseptere at du er her: du må finne en måte å komme opp på. Jeg gjør dette fordi det jeg synes det er kjempegøy, med – som nå – et fullsatt «Skipet» som heier på deg. Jeg tenker at jeg må nyte det, og ikke ha fokus på at jeg vil være alle andre steder, sier Ida Njåtun tenksomt.

– Det er viktig at det er gøy. Hvis det ikke er det, er det ingen vits å holde på lenger, tilføyer hun.

God VM-test



Ida Njåtun fikk sitt internasjonale gjennombrudd da hun for drøyt fem år siden tok 2. plass på 1500 meter i verdenscupen i Berlin. Hun hadde håpet at inneværende sesong skulle gi god ballast foran OL-sesongen 2017/18.

Det har den langt fra gjort, selv om skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre mener hun gikk en veldig bra siste test – nå – foran VM-starten lørdag.

På 1500 meter sammenlagt i verdenscupen ligger hun på 18. plass etter å ha deltatt i fire av fem konkurranser. På 3000 meter er hun på 21. plass etter å ha stilt til start i fire av fem løp.

STARTER PÅ 500: Ida Njåtun (26) gjør seg klar for åpningsdistansen i allround-VM lørdag og søndag. Bildet er fra under trening fredag formiddag. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Plutselig går det flere sekunder dårligere enn du er vant til på en god dag. Jeg har tenkt foran hvert løp, at dette får jeg til. Så har jeg tenkt: hvorfor er jeg så optimistisk når det ser så mørkt ut. Men jeg tror det er bra, konkluderer hun.

Får ut frustrasjon



Ida Njåtun har brukt Olympiatoppens Anne Marte Pensgård som samtalepartner i gode og dårlige tider. Pensgaard har hovedfag i idrettspsykologi og doktorgrad i stresshåndtering for idrettsutøvere.

– Jeg har snakket med Anne Marte Pensgaard. Men det har jeg også gjort før. Nå skjer det omtrent én gang i uken. Det er ingen store greier som skjer. Men det er fint å få hjelp til å sortere tanker, eller få ut frustrasjon. Da er det greit å kunne bruke en «utenfra», sier Ida Njåtun.

Etter distanse-VM i Korea for en måned siden var hun så frustrert at hun ikke brydde seg om å sjekke resultatlisten. Det har hun heller ikke gjort siden.

– Jeg vet ikke hvilken plassering jeg fikk. Men jeg kjente at det ikke var bra og har ikke sett listen, sier hun til VG.