Skøyte-Ida har funnet sitt drømmested

Ida Njåtun (26) mener hun har funnet «det beste stedet å trene» foran OL-sesongen, der hun i februar vil satse alt på 1500-meteren i Sør-Korea.

– Det er her de beste løperne er, det er gode treningsfasiliteter og det er fint å sykle her. Det er det beste stedet å trene, sier Ida Njåtun til VG.

Åtte måneder før Pyeongchang-OL har hun nærmest flyttet til skøytebyen Heerenveen i Nederland. Her skal hun trene sammen med Team Justlease i fem uker i sommer. Det betyr at hun daglig får anledning til å trene med verdens beste løpere, Ireen Wüst, Antoinette de Jong og Melissa Wijfje.

– Ireen Wüst er en av tidenes beste skøyteløpere, og spesielt på mellomdistansene. I Sotsji-OL tok hun vel medalje på alle distansene unntatt 500 meter. Det passer meg perfekt, sier Ida Njåtun.

Hotell-ensom



Hun har aldri vært så tidlig på is.

Hun kom til Heerenveen sist søndag. Kommende søndag vil hun ikke lenger være eneste norske løper i skøytearenaen Thialf. Da kommer resten av de norske landslagsløperne dit.

– Det skal bli fint å få selskap på hotellet, der jeg er helt «alene» nå, sier Ida Njåtun.

Hun gir imidlertid klart uttrykk for at det er underordnet det faktum at opplegget i regi av Wüst & co., med økonomisk støtte fra Norges Skøyteforbund, er optimalt. Det ganske likt det hun er vant til fra Norge når det gjelder «systemet», men litt forskjellig med hensyn til «mengde».

– De har mindre mengde totalt. Sykkelturene og rundeøktene på is er raskere og går fortere. Det er det som er mest uvant. Rundeøkter på 33 sekunder er fortere enn jeg er vant til. Men mengden er også mindre, forklarer hun.

Sprer istiden



Ida Njåtun trener mot 1500-meteren i OL, og hun er ute etter å utvikle akselerasjonen på distansen, forklarer hun. Hun må bli raskere på den første runden. Det vil gjøre henne bedre på 1000 meter også.

– Men det er 1500 meter som er hoveddistansen med tanke på OL, understreker hun.

For det formålet kommer hun til å være «innom her med jevne mellomrom». Det vil si Team Justlease.

– Jeg trente sammen med dem på to samlinger i fjor. Vi holdt kontakten gjennom vinteren, og så fikk jeg sjansen igjen nå. For min del er det en veldig god mulighet til å være veldig mye på is, og spre det litt utover. Det gir bedre balanse i treningen, mener Ida Njåtun.