Lunde Pedersen: 4. plass sammenlagt - savner Håvard Bøkko

HAMAR (VG) Sverre Lunde Pedersen (24) innrømmer at han ser frem til eks-landslagskamerat Håvard Bøkkos (30) comeback foran den kommende OL-sesongen. Etter to distanser i skøyte-VM ligger han på 4. plass sammenlagt.

– Vi har et bra lag, men Håvard (Bøkko) har vært på aller høyeste nivå. Jeg kom inn på landslaget da han var god, og han har vært med på å gjøre meg god. Selvfølgelig kunne vi trengt ham sist sommer og høst. Jeg håper han er tilbake i mai, svarer Sverre Lunde Pedersen på VGs spørsmål om han savner Håvard Bøkko på skøytelandslaget.

Skøyte-VM i Vikingskipet Lørdag 4. mars

Kvinner 500 m

Menn 500 m

Kvinner 3 000 m

Menn 5 000 m # Ida Njåtun (26) ligger på 6. plass sammenlagt etter 3. plass på 500 meter og 13. plass på 3000 meter.

Søndag 5. mars 2017 Start 13.30

Kvinner 1 500 m

Menn 1 500 m

Kvinner 5000 m

Menn 10 000 m

Lørdag ettermiddag gikk han inn til 7. plass plass på 5000-meteren i allround-VM med 6.23,61. Sven Kramer vant distansen (6.12,33) foran landsmennene Patrick Roest (6.15,10) og Jan Blokhuijsen (6.15,99) - som også er topp tre sammenlagt etter to løp.

Sverre Lunde Pedersen er nummer fire sammenlagt foran 1500 og 10.000-meteren søndag, etter å ha tapt parløpet på 5000-meteren mot belgiske Bart Swings (6.22,44).

I fjor vant han VM-sølvmedaljen sammenlagt. I allround-VM 2015 tok han bronsemedaljen etter fire distanser.

Bakgrunnen for spørsmålet om han savner Bøkko, er en uttalelse fra Sven Kramer (30) til VG fredag. Nederlands skøytekonge, som er favoritt til å vinne allround-VM for niende gang, mener at fraværet av Håvard Bøkko er årsak til den norske allroundnedturen denne sesongen.

Har vært diskutert



– De mistet Håvard (Bøkko) og det er viktig å ha et stabilt høyt nivå i laget. Trener du alene, blir du sliten. Du trenger en som alltid kan «dra» laget på trening. Med en fresh foran deg, vil nivået alltid komme opp, sa Kramer.

– Vi trener sammen to ganger hver dag, hele året. Du er nødt til å ofre noe; bo sammen og trene sammen. Hvis alle bor på forskjellige steder – i dette store landet – og med unntak av noen treningsleirer, ikke er sammen ..., tilføyde Kramer.

Sverre Lunde Pedersen er enig og forteller at Norges landslagsløpere har hatt det oppe til diskusjon å flytte til et og samme sted, for å bo og trene sammen på daglig basis.

– Vi bor spredt i Norge, så vi har ikke de daglige treningene sammen. De (Kramer & co) har ekstremt høy kvalitet på treningene. Det hadde ikke vært dumt å bo og trene sammen, i Stavanger, Bergen eller Oslo. Vi har diskutert det litt, sier Sverre Lunde Pedersen.

ET STYKKE OPP: Ida Njåtun (26) ble nummer tre på 500 meter og 13 på 3000 meter med 4.09,99 under allround-VMs første konkurransedag. Hun er på 6. plass sammenlagt foran 1500 og 5000 meteren søndag. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Kraftige følger



I fjor vant han sølvmedaljen sammenlagt i allround-VM.

Året før bronsemedaljen.

Denne gangen er det i utgangspunktet ikke sannsynlig at han vil følge opp den suksessen. Sesongen til Norges beste allroundskøyteløper har vært preget av en smell i verdenscupåpningen i Asia og sykdom foran 10.000-meteren i EM i januar.

På spørsmål om han trente for mye foran de første konkurransene i høst, svarer han at ha kanskje ble litt hissig på grøten. I verdenscupen i Heerenveen før jul var han imidlertid back on track, før sykdommen nærmest uten forvarsel tok ham foran avslutningdistansen i EM samme sted.

– Den fikk kraftige følger, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Jeg var slapp og kvalm den morgenen og vet ikke konkret hva det var. Jeg var mye bedre dagen før; jeg kom på pallen på 5000 meter. På 10.000 meter sa det bare pang. Det var noe som ikke stemte, forklarer han med hensyn til EM-nedturen.

Deretter måtte han settes på en antibiotikakur i forbindelse med distanse-VM i Sør-Korea for en måned siden.

I RUTE: Sven Kramer (30) gikk med siste indre inn til 36,41 i paret etter Sverre Lunde Pedersen (siste ytre: 36,54) på 500 meter. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Jeg ble kraftig forkjølet, hals og bryst. Men det var bare fire sekunder opp til pallen på 5000 meter, sier han - for å trekke frem det positive.

Men totalt sett var han oppgitt etter distanse-VM i neste års OL-by. På lagtemåpo ble det 3. plass, men han «følte» han hadde mer å gå på. På 1500-meteren ble det et feilskjær.

Kramer ubestridt favoritt



– Jeg hadde mer inne enn jeg fikk vist, konkluderer han angående VM i februar.

Foran 5000-meteren her på Hamar hadde han nærmest tradisjonen tro, tre nederlendere foran seg etter 500-meteren, med nykommeren Patrick Roest (21) som en liten overraskelse.

Sverre Lunde Pedersen mente etter åpningsdistansen at Roest, Sven Kramer og Jan Blokhuijsen - samt Belgias nederlender Bart Swings - og ham selv, var de fem som ville kjempe om tre pallplasser.

Sven Kramer er fortsatt ubestridt favoritt etter første dag, så sant han holder seg på bena dag to søndag (1500 og 10.000 m).