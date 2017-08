Kunstløp-Sondre flyttet til Russland for å bli OL-klar

Norges mannlige kunstløp-håp, Sondre Oddvoll Bøe (19), har flyttet midlertidig til Russland for å være best mulig forberedt til OL-kvalifiseringen i «hjembyen» Oberstdorf neste måned.

– Det er veldig spennende. Det er annerledes. Men det er gøy, sier Sondre Oddvoll Bøe til VG.

Bakgrunn (VG+): Jeg har alltid skilt meg ut

De tre siste årene har han trent under anerkjente Michael Huth i tyske Oberstdorf. For to uker siden «flyttet» han imidlertid til russiske St. Petersburg for få til det han må få til under den siste OL-kvalifiseringen i Oberstdorf siste helg i september, i den tradisjonsrike konkurransen Nebelhorn Trophy.

EM 2015: Sondre Oddvoll Bøe mener han er god nok til å kvalifisere seg for OL i Sør-Korea om et halvt år. Bildet er fra EM for to og et halvt år siden i Globen i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani , NTB scanpix

Må bli topp seks

Det var i den Anne Line Gjersem kvalifiserte seg til OL for fire år siden.

I Sotsji 2014 deltok hun som første norske kunstløper siden 1964-OL i Innsbruck. Denne gangen skal hun og Sondre Oddvoll Bøe forsøke å gjenta suksessen.

Husker du? Anne Line Gjersem i OL: Jeg er overlykkelig

Han må bli topp seks blant nasjonene som ikke er tildelt kvoteplass i OL i februar.

Skøyteforbundet har gitt dem øremerkede midler for å lykkes.

Bakgrunn (VG+): Sondres kostbare drøm

Sondre Oddvoll Bøe, Norges eneste mannlige kunstløper av internasjonalt kaliber, har investert dem i et fire uker langt treningsopphold i St. Petersburg, etter velsignelse av Michael Huth «hjemme» i Oberstdorf.

– Jeg er fornøyd med tilværelsen der jeg vanligvis er. Men jeg ville prøve noe nytt. Det er alltid greit med nye innspill, og treneren her er god venn med treneren min i Tyskland (Michael Huth), sier Sondre Oddvoll Bøe.

Treneren hans i Russland heter Jevgenij Rukavicin (40). Han gikk over til treneryrket etter å ha blitt nummer ti det russiske mesterskapet i 1995. Rukavicin er kjent for å få frem kunstløpere med hopp som spesialitet. Det passer Sondre Oddvoll Bøe bra. Han sier at han er i St. Petersburg for å «jobbe med det siste lille».

Leste du? Kunstløptvillingene i sorg etter farens brå død

Det vil si: Få hoppet trippel axel til å sitte. En i kortprogrammet, og en i langprogrammet.

Helt i sjokk

– Jeg har hatt stor fremgang allerede etter to uker. Det hjelper å være på isen med utøvere som «bare gjør det», sier Sondre Oddvoll Bøe med tanke på trippel axel.

Han ble kjent med Jevgenij Rukavicin i vår. Da var russeren til stede under et treningsseminar for de norske landslagsløperne i kunstløp i Norge. I Russland er Sondre Oddvoll Bøe på isen tre ganger hver dag. I tillegg står barmarkstrening, ballett og moderne dans på programmet annenhver dag.

Det er beinhard trening og disiplin, forteller han.

Leste du denne? Her er EM-håpets kampsportkjæreste

På spørsmål om hva som er annerledes, som han uttrykker det i andre setning innledningsvis i denne saken, svarer han «annen mentalitet».

OL-SUKSESS: Anne Line Gjersem kvalifiserte seg til OL (bildet) i Oberstdorf for fire år siden. Nå skal hun prøve å klare det igjen, sammen med Sondre Oddvoll Bøe. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– De går på isen, og så er de klare. Vi er vant til å bruke 10 minutter til forberedelser. Her kan de gå på og gjøre «alt» med en gang. Det innebærer at man får gjort mye på kortere tid enn man pleier.

– Den første uken var jeg helt i sjokk. Etter en halv time hadde jeg vært gjennom alle elementene; åhh tenkte jeg, det er en halv time igjen!, sier Sondre Oddvoll Bøe opprømt.

Leste du? – Utrolig gøy

OL er realistisk

Det koster unna på isen, men det koster også å være med på moroa. Sondre Oddvoll Bøe forteller at en måned trening sammen med topp internasjonale kunstløpere – under ledelse av Jevgenij Rukavicin – koster «ham» 25.000 kroner.

I tillegg kommer kost og losji.

Bakgrunn: Kan ikke leke oss til verdenstoppen

Han bor sammen med sin gode venn og treningspartner, Matteo Rizzo (18), i en leilighet i St. Petersburg. Rizzo er tre ganger blitt nummer to i det italienske mesterskapet og har 13. plass fra EM. De har gangavstand til ishallen og matbutikken.

– Er det realistisk å tro at du vil kvalifisere deg til OL?

– Ja, det hadde vært noe. Det er realistisk. Men det er mange andre som også må gjøre sitt beste, så man få se hva det blir til slutt. Men det er fullt ut mulig, svarer Sondre Oddvoll Bøe.