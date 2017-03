Kramer: Alle blir glad når jeg slutter

HAMAR (VG) Sven Kramer (30) kan vinne sitt niende allround-VM i Vikingskipet denne helgen og sier med et smil at han tror «alle» vil bli glad den dagen han legger opp.

– Jeg tror alle blir glad når jeg slutter. Vi får se. Men det er egentlig ikke mitt problem, svarer han på spørsmål fra Aftenposten og VGs journalister etter en treningsøkt i Vikingskipet fredag formiddag.

3 OL-gull Sven Kramer Født: 23. april 1986 i Heerenveen 9 seirer allround-EM 8 seirer allround-VM 3 OL-gull, 1 OL-sølv, 1 OL-bronse

Sven Kramer vant allround-VM første gang i 2007. Han tok et hvileår sesongen 2010/11 og sto over allround-VM på hjemmebane i Heerenveen sesongen 2013/14, der nederlenderen Koen Verweij vant og Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko endte på 4. og 6. plass.

Sven Kramer har vunnet alle de øvrige allroundmesterskapene siden den første sammenlagtseieren for 10 år siden utendørs i italienske Collalbo. Foran allround-VM er Nederlands skøytekonge kanskje større favoritt enn noen gang.

– Kramer er nesten sterkere i år enn jeg har sett ham tidligere, sier Håvard Lorentzen.

Norges sølvmedaljevinner fra sprint-VM i Calgary for en uke siden, mener at Sverre Lunde Pedersen «som vanlig» er medaljekandidat.

– Alle er mulig å slå, og det inkluderer Kramer. Men han er vanskeligere; kanskje bedre enn noensinne. Han er imidlertid bare et menneske. Han må unngå skade og sykdom. Han kan gjøre en feil, selv om det er langt mellom hver gang han gjør det, sier Norges landslagstrener Sondre Skarli (30).

Kramer: Har gått veldig bra



– Han må gjøre en feil for at noen andre skal vinne, slår Håvard Bøkko fast.

Hamar 20170303. VM skøyter 2017 Hamar. Sverre Lunde Pedersen på trening i Vikingskipet fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Bøkko trente sammen med Kramer, de norske mesterskapsløperne og resten av VM-deltagerne fredag. Bøkko har droppet denne sesongen på grunn av smertefulle knær. Nå er han tilbake i trening – smertefri – med tanke på comeback foran OL-sesongen 2017/18.

– Skjer det noe med ham, gjelder det å stå først i køen. Men han er gigafavoritt, tilføyer Skarli med tanke på Kramer.

Kramer selv er ikke uenig i det.

– Vel, ingen er uslåelig. Men det har gått veldig bra denne sesongen, for å være ærlig. Det gir god selvtillit foran denne helgen, svarer han på VGs spørsmål om at han er mannen å slå – og at han denne gangen fremstår uslåelig.

Årsaken er blant andre at han har gått stabilt fort på 1500 meter.

– Må ofre noe



Kramer tror det har å gjøre med at han byttet lag for to år siden, og at alle endringene det medførte – ny trener og ny kultur – «nå er på plass».

På spørsmål om hva han tror er grunnen til Norges nedtur denne sesongen, svarer han «Håvard» Bøkko og at de norske løperne – i motsetning til hans «hverdag» – er spredt rundt omkring «i dette veldig store landet.»

– De mistet Håvard (Bøkko) og det er viktig å ha et stabilt høyt nivå i laget. Trener du alene, blir du sliten. Du trenger en som alltid kan «dra» laget på trening. Med en fresh foran deg, vil nivået alltid komme opp.

– Vi trener sammen to ganger hver dag, hele året. Du er nødt til å ofre noe; bo sammen og trene sammen. Hvis alle bor på forskjellige steder – i dette store landet – og med unntak av noen treningsleirer, ikke er sammen ..., forklarer Sven Kramer.

Hamar 20170303. VM skøyter 2017 Hamar. Sven Kramer på trening i Vikingskipet fredag. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Sverre Lunde Pedersen sier seg enig i Kramers analyse av hvorfor han og norske skøyteløpere – men unntak av den oppsiktsvekkende sprintoppturen – har glimret med sitt fravær i toppen av resultatlistene.

Kramer satser på OL



Når det gjelder sesongens nest siste internasjonale konkurranse, før verdenscupfinalen i Stavanger neste helg, tror Norges medaljehåp i allround-VM «det blir litt som vanlig» i OL-arenaen fra 1994 lørdag og søndag inneværende helg.

– Det er Kramer pluss to nederlendere (4 totalt) og (Bart) Swings. Man må alltid regne med nederlenderne, sier han og trekker en ny opp av hatten i tillegg til veteranen Jan Blokhuijsen.

Patrick Roest (21) går på samme profflag som Sven Kramer og har åpenbart dratt nytte av det, med personlige rekorder på alle VM-distansene denne sesongen.

PS! Sven Kramer satser i alle fall én sesong til. Han sier imidlertid at han ikke kommer til å ta et nytt hvileår, som for seks år siden: Når jeg slutter, slutter jeg for godt, sier han til VG.