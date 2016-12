Verdenscupløper Espen Aarnes Hvammen (27) er svært kritisk til at allround-NM ble arrangert utendørs og kaller det «forhistorisk».

– Skøyter på toppnivå er nå en innendørsidrett og det er på tide å henge med i utviklingen, Norges Skøyteforbund, skriver Aarnes Hvammen på sin Twitter-konto.

Han påpeker at ingen andre nasjoner med anlegg innendørs legger sine nasjonale mesterskap utendørs.

– Jeg tror alle løperne synes det er både mer gøy og utviklende å gå raske tider enn å skli rundt på forhistoriske tider, skriver 27-åringen, som innehar den norske rekorden på 500 meter.

Kan ikke «bare» bruke Vikingskipet

– Det må han stå for, jeg bestemmer ikke hva han syns. For oss viktig å ha det der klubben er og ikke om det blir personlige rekorder eller ikke, kontrer generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Halvor Lauvstad til VG.

Aarnes Hvammen mener derimot at forbundet må sette ned en presedens for at alle mesterskap skal gå inne. De tankene deler ikke generalsekretæren.

– Utendørs må vi ha. Hvis vi skal ha liv i Skøyte-Norge, så må vi ha konkurranser der det er baner og klubber. Vårt ansvar er å spre skøytesporten, og ikke bare ha løp i Vikingskipet, fortsetter Lauvstad.

Med lett duskregn i luften ble arrangementet gjennomført på Leangen kunstisbane i Trondheim.

– Arrangørene gjorde en vanvittig god jobb, med streaming og alt. Det var vått og ikke superraskt vær, men Sverre Lunde Pedersen satte banerekord. De raskeste går fort uansett.

Sverre Lunde Pedersen (Fana IL) og Sofie Karoline Haugen (Sandefjord SK) vant NM-gullene under helgens allroundmesterskap.

Muligheter for ny NM-struktur

Mesterskapet er et av totalt fire norske mesterskap i løpet av en sesong. Selv om Lauvstad ikke ser problemer med å arrangere mesterskapet utendørs, innrømmer han at det lekes med tanken om å omstrukturere NM-sesongen.

– Det blir totalt fire NM. De går som regel på forskjellige steder, men nå ser vi på om vi skal lage en NM-uke. Da kan vi ha flere NM i løpet av en uke for å få samlet det litt mer enn vi gjør nå, innleder Lauvstad.

– Skal vi få til flere NM på kortere tid må vi ha arrangører som ligger nærme hverandre. Nå var det allround i Trondheim, og det kunne for eksempel vært samordnet med Bjugn, som hadde NM i enkeltdistanser tidligere i høst.

