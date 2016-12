Bøkko vil gjøre comeback

Håvard Bøkko (29) er klar for å gjøre comeback foran OL neste sesong hvis knærne hans ikke gjør vondt under en skøytetest i Berlin om tre uker.

– Det ville vært gøy det, sier Håvard Bøkko til VG.

«Gøy» hvis det viser seg at «knærne holder» i forbindelse med istreningene i Berlin fra 2. januar. Da kommer han nemlig til å begynne å trene mer strukturert med tanke på comeback og deltakelse i sitt fjerde OL, i Sør-Korea om 14 måneder.

Nå har han ikke trent strukturert siden han i september offentliggjorde at han ville ta en pause som skøyteløper.

– Dritt lei



– Det var en pause, først og fremst. Jeg hadde ikke veldig lyst til å slutte. Men mange småskader gjennom sommeren medførte at jeg ble dritt lei. Det var ikke én samling uten problemer, svarer Håvard Bøkko på spørsmål om han den gang egentlig så for seg karriereslutt.

For øyeblikket har han en uke ferie på Tenerife, blant andre sammen med søsteren Hege (25). Begge har med sykkel. De trente onsdag og skal ha en ny felles treningstur fredag. Håvard Bøkko har trent litt styrke og gått lange turer på jakt mens Hege Bøkko og hans tidligere lagkamerater har gjennomført første halvdel av skøytesesongen.

– Har det vært et savn ikke å være med etter å ha vært skøyteløper omtrent hele livet?

– Det har ikke vært slik at det har kriblet i bena. Men jeg har fulgt med. Det har vært litt rart å sitte hjemme og se på TV, svarer Håvard Bøkko.

Invitert av Ervik



For tre uker siden gikk han noen runder på isen i Vikingskipet på Hamar. Det skjedde i forbindelse med testing av utstyr for skøyteforbundet. Han kjente ingen smerter i knærne. Men det var ikke snakk om mer enn en tredel av en vanlig økt for Håvard Bøkkos del.

– Er knærne vonde, er det ingen vits. Å måtte gå for åttende og niendeplasser fordi jeg ikke har fått trent skikkelig, har ingen hensikt. Fungerer knærne, kommer kanskje lysten tilbake, sier han.

Det er det han nå får anledning til å teste i Berlin. Muligheten fikk han da Eskil Ervik spurte om han ville være med ham og hans skøyteelever ved idrettsgymnaset på Wang i Hamar til den tyske skøytebyen rett etter jul.

– Jeg har fått et treningsprogram av Eskil (Ervik) og kommer til å gå litt på skøyter hjemme i Hol i julen. Jeg må prøve det i alle fall, svarer han på spørsmål om et «positivt svar» i Berlin vil bety at han begynner å trene for å gå konkurranser igjen.

Men ikke før neste sesong.

Håvard Bøkko understreker at han vil være ordentlig forberedt før det eventuelt skjer, og med tanke på OL-sesongen 2017/18.

– Kan ta OL-medalje



Landslagssjef Sondre Skarli (30) uttalte til VG da Håvard Bøkko «hang skøytene på spikeren», at han måtte bestemme seg rundt nyttår for hvor vidt han ville satse igjen - hvis han skulle bli klar til OL.

– Skal han ha et realistisk mål om å hevde seg i OL 2018, må han bestemme seg i januar. Jeg har gitt ham litt tid og har vært «redd» for å spørre for tidlig, men må ha et svar om ikke lenge, sier landslagssjefen nå.

– Hva tror du; kommer han til å gjøre comeback?

– For å være ærlig, er jeg spent selv. Jeg vet ikke. Jeg har oppfattet det som om han ville ha en pause. Men inne i meg har jeg vært langt fra sikker på om han vil komme tilbake, svarer Sondre Skarli.

– Vil du anbefale ham å gjøre comeback?

– Ja, absolutt. Er han skadefri og bestemmer seg, kan han ta medalje i OL. Og på det lagtempolaget vi har nå, trenger vi en fjerdemann, svarer landslagssjefen på bakgrunn av at Norge vant verdenscupens lagtempo i Heerenveen sist helg.