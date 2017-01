Bøkko går for comeback etter denne testen i Berlin

Her tester Håvard Bøkko (29) for første gang siden han tok en pause om kneet hans er godt nok til et comeback. Nå tyder mye på at han vil gå for OL-medalje om ett år.

– Det gikk bra i dag, egentlig. Jeg kjente ingen smerter i kneet. Jeg fikk ikke vondt noen steder, bortsett fra litt melkesyre. Jeg er mentalt innstilt på å gjøre et forsøk, hvis jeg heller ikke utover i uken kjenner smerter i kneet, svarer Håvard Bøkko på VGs spørsmål om «comeback eller ikke comeback».

TILBAKE I BERLIN: Mikael Flygind Larsen (t.v.) og Håvard Bøkko gikk for Norge samtidig. Nå er Flygind Larsen trener i Stavanger, mens Bøkko er mellom barken og veden – han vurderer et comeback. Foto: , Anders Blegeberg, Wang toppidrett.

– Går det bra her, får vi se om jeg tar noen flere treningssamlinger i tillegg til at jeg trener bra hjemme, slik at jeg i mai kan henge med dem jeg må henge med, tilføyer han.

Håvard Bøkko sier også at han «har lyst» til å gjøre comeback.

Pause siden september



– Det er det ingen tvil om. Hvis kneet hans fungerer, og han har rett motivasjon, har han noen år igjen. Men det er et j ... stykke arbeid som eventuelt ligger foran ham, fra nå og frem til OL, sier Mikael Flygind Larsen (34) til VG.

Mikael Flygind Larsen er i Berlin sammen med sin tidligere landslagskollega. Flygind Larsen som sjef for hurtigløp på skøyter ved Wang toppidrett i Stavanger, Bøkko som inspirasjonskilde for de unge løperne fra Stavanger og tidligere landslagsveteran Eskil Erviks (41) elever fra Wang toppidrett på Hamar.

Men først og fremst med tanke på en helsesjekk av seg selv; det fysiske og mentale i forhold til en ny satsing etter at han bestemte seg for å ta «pause» foran sesongstart i september.

– Sverre har manglet Håvard



Håvard Bøkkos test startet på isen i Berlin tirsdag morgen og skal foregå på og utenfor den samme isen frem til søndag. Avslutningen er sammenfallende med EM i Heerenveen 6. til 8. januar.

Norges landslag EM Heerenveen 6.–8. januar: Kvinner sprint:

Hege Bøkko, Hol IL Martine Ripsrud, Stange SK Kvinner allround: Ida Njåtun, Asker SK Ellen Bjertnes, Geithus IL Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK

Reserve: Camilla Lund, Leinstrand IL Menn sprint: Espen Aarnes Hvammen, Eidsvold Turn Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL Menn allround Sverre Lunde Pedersen, Fana IL Sindre Henriksen, Fana IL Simen Spieler Nilsen, Arendal SK Reserve: Fredrik van der Horst, Tønsberg Turn

– Det ville være udelt positivt, og en trygghet for laget. Sverre (Lunde Pedersen) har «manglet» Håvard (Bøkko). Det kommer til å bli en boost for alle, også når det gjelder oppmerksomhet, svarer Mikael Flygind Larsen på spørsmål om et eventuelt Bøkko-comeback.

Han tror Håvard Bøkko som «verdensmester og med de tidene han har hatt før» kan være en medaljekandidat i OL i Sør-Korea i februar neste år. Forutsatt at han har «den indre driven».

– Han kjenner litt på om han har den nå, sier Mikael Flygind Larsen.

Han understreker at skøytetoppen internasjonalt er blitt bredere. Asiatene – kineserne og koreanerne – har begynt å vise flere ryggen. OL om 13 måneder er tross alt i Asia.

– Kjempebra



Håvard Bøkko forteller at den første isøkten i Berlin tirsdag, med Flygind Larsen og Ervik på sidelinjen, ikke var så veldig hard.

Planen er imidlertid at han skal øke mengden og intensiteten de neste dagene, og at han skal «trene litt forskjellig».

– Dette er kjempebra, sier han med tanke på fem dager med is og barmarkstrening.

– Det blir tøft. Men nivået han lå på, for eksempel på 1500 meter, er fortsatt høyt sammenlignet med det vi har sett av konkurrentene denne sesongen. Det de presterer nå, skremmer ham ikke, mener Mikael Flygind Larsen.