Bøkko fikk sykehusbakterien etter ankelbrudd

Håvard Bøkko (30) fikk først i dag, onsdag, fjernet stingene etter såret fra en sykehusbakterie som ble oppdaget da han kastet krykkene i mai – etter ankelbruddet i påsken.

– Det var kjedelig med betennelsen. Men jeg er foran skjema med tanke på at jeg har hatt like mange dager på krykker som jeg har vært i trening. Skruene (antall: 12) ble fjernet for to uker siden, og i dag skal jeg ta stingene fra såret. Det har vært en ekstra utfordring med ankelen til nå, men alt annet fungerer bra, sier Håvard Bøkko til VG.

Han er på treningssamling i Vikingskipet på Hamar med resten skøytelandslaget.

For et snaut år siden – i september 2016 – besluttet han å ta en pause fra toppidretten. I januar i år fortalte han til VG – etter en skøytetest i Berlin – at han ville gjøre comeback, med 1500-meteren i Pyeongchang-OL i februar 2018 som mål.

Tre antibiotika-uker

Men så satset han på en baklengs salto i påsken i april.

Han landet for kjært, med brudd i høyre ankel som resultat. I slutten av mai kunne han kaste krykkene, bare for å oppdage at gule stafylokokker – «sykehusbakterien» – hadde satt seg i operasjonssåret.

Konsekvens: Masse antibiotika og fem dager med intravenøs næring på Ullevål universitetssykehus.

– Jeg skal gå på sår-antibiotika i tre uker til, forteller Håvard Bøkko.

Han vant OL-bronsemedalje på 1500 meter i Vancouver-OL for snart åtte år siden og ble verdensmester på distansen i 2011. Nå må han først vise at han kan gå fortere på skøyter enn «de andre» norske løperne som har lyst til å gå i verdenscupen, før han for alvor kan rette siktet mot OL i Sør-Korea om seks måneder.

– Jeg har gått på skøyter i fire uker, i Heerenveen fra midten av juni, og har fått gjort en del. Rolige ting er OK, når det gjelder høy fart er jeg litt forsiktig. Det har gjort litt vondt og jeg har mistet litt kraft. Men jeg merker forskjell (til det bedre) fra dag til dag, sier han.

Maraton lørdag

– Jeg er blitt tynnere i leggen. Det kan du se, tilføyer Håvard Bøkko.

Lørdag skal han delta på en maraton i Vikingskipet. Håvard Bøkko, som er kvitt kneplagene som var årsak til pausebeskjeden i fjor, understreker at han skal gå så lenge han vil. Det vil si: Ikke samtlige hundre runder.

– Det er god trening, men innlagte spurter og poengutdeling underveis. Med premie til vinneren. Jeg tror det er en melkesjokolade, sier Håvard Bøkko.

Inneværende og neste uke skal Bøkko & co. gjennom sine tradisjonelle sommer-is-økter i Hamars OL-arena for hurtigløp. Deretter venter en uke «hjemme», to uker treningsleir i Oslo, en uke hjemme, to uker i Heerenveens nye Thialf.

– Det er fullt kjør. Jeg får lov til å belaste ankelen så mye jeg vil. Bruddet skal være grodd veldig fint, sier Håvard Bøkko.