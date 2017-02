Thingnes Bø: –Bittert å tape gullet

HOCHFILZEN/OSLO (VG) Etter en begredelig norsk start på årets skiskytter-VM leverte Johannes Thingnes Bø (23) en råsterk sprint og gikk inn Norges første medalje.

Han havnet bare syv (!) tideler bak gullvinner Benedikt Doll fra Tyskland i mål. Martin Fourcade tok bronsen, drøye 20 sekunder etter vinneren.

– Jeg er bare helt tom. Jeg hadde ingen krefter igjen. Hodet ville vinne, men beina lystret ikke, sier Thingnes Bø.

– Dette var nesten gull. Det er irriterende med syv tideler, det er bittert å tape sånn. Jeg er glad for dette sølvet. Jeg vet at karrieren min er lang. Du kan ikke forvente å være 0,7 sekunder foran hele tiden. Av og til må du stille deg i kø, sier sølvvinneren.

Etter å ha gjort unna den offisielle pressekonferansen ba Thingnes Bø om å slippe unna journalistene. Han var fullstendig tom og ville bare komme seg på hotellet.

– Har du noensinne vært så langt nede i kjelleren?

– Nei, nei, nei. Jeg er ganske imponert at jeg klarte å holde meg der. For jeg klarte å gå fort selv om jeg var helt ferdig. Jeg synes det var lite lønn for strevet. Det var brutalt.

Syv tideler bak



BRA JOBBET, BROR: Det vanket klem for sølvvinner Johannes Thingnes Bø da han møtte storebror Tarjei i målområdet. Foto: Jostein Magnussen , VG

Med en knalldag i sporet i tillegg til to feilfrie skytinger – den siste serien av det lynraske slaget – var det ingen tvil om at løpet hans kom til å bli en topplassering.

Det var bare én mann som stod i veien for norsk gull. Benedikt Doll stod ventende i mål med den beste tiden. Mens hele stadion fulgte Thingnes Bø mot mål var tyskerens nerver i helspenn.

Og det ble et ordentlig drama.

For nordmannen ledet med noen få kilometer igjen, men tapte noen ørsmå sekunder for hver passering etter siste skyting. I mål var han bare syv tideler – 0,7 sekunder – bak Doll i mål. Det er ikke langt unna knappest mulig margin.

– Det er jævlig irriterende for ham (Thingnes Bø). Men han er fornøyd med løpet uansett. Doll skyter null (det vil si ingen bomskudd) og har vært en av de raskeste gjenom hele året, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Selv om han tapte tidelsstriden ble det likevel en stor opptur med sølv på Norge og Thingnes Bø.

Svak VM-start



For det har ikke vært noen stor start på mesterskapet for det norske laget. Mixed stafetten endte med åttendeplass etter at både Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø skjøt seg fullstendig bort på andre- og tredje etappe.

Blant skiskytterjentene på sprinten i går havnet kun én norsk jente blant de 40 beste (Eckhoff nummer 13). NRKs skyteekspert Ola Lunde var kritisk til de norske utøvernes skyteform. Den har nemlig vært svak.

Svendsen slet i målområdet

Der Thingnes Bø leverte et toppløp, var flere av de norske i nærheten av det samme.

Ole Einar Bjørndaen ble nest beste norske på åttendeplass. Han var 38,4 sekunder bak Doll i mål. Tarjei Bø ble nummer 14 (49,8 sekunder etter vinneren), mens Emil Hegle Svendsen slet på sisterunden og fikk 36. beste tid på dagens sprint. Han havnet ett minutt og 33 sekunder bak tyskeren.

Trønderen ble for øvrig liggende i målområdet i ti minutter etter at løpet hans var ferdig og fikk hjelp av medisinsk personell.

For brødrene Bø og Bjørndalen kan jaktstarten søndag bli meget spennende. Så vil tiden vise hvordan Emil Hegle Svendsen føler seg etter kollapsen lørdag.