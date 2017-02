Tarjei Bøs gest til Sølv-Johannes: Ga lillebroren sitt beste skipar

HOCHFILZEN (VG) Rett før jaktstarten i dag ga Tarjei Bø (28) fra seg det beste skiparet sitt til lillebror Johannes (23) for å gi ham en bedre sjanse til å ta VM-medalje.

– Det hjalp meg kjempemasse. Jeg hadde så sinnssykt bra ski. Den eneste som gled litt fra meg, var Ole Einar, sier Johannes Thingens Bø til VG med et smil.

Da satt han på podiet i pressekonferanserommet, til venstre for gullvinner Martin Fourcade. På motsatt side av franskmannen satt Ole Einar Bjørndalen, som gikk seg inn til VM-bronse.

Kampen om VM-gullet var avgjort da løperne gikk ut på siste runde, men bak ble det etter hvert at Bø og Bjørndalen ville gjøre opp om de andre medaljene. Bjørndalen lå nærmest Fourcade, men en Bø i knallslag hentet inn igjen 43-åringen. I bakkene før stadion gikk han forbi, og sikret sitt andre VM-sølv denne helgen.

– Å klare å gå slik jeg gjorde, hente inn én og én løper og til slutt bli nummer to, det er en fantastisk følelse, sier Bø.

Bjørndalen tok bronse: – Det er helt fantastisk

Ga vekk skiene



Sølvvinner Bø deler skipark med storebror Tarjei. Det gjør de også nå i VM, og før jaktstarten var det Tarjei som hadde de beste skiene.

– Noen ganger når vi skal gå individuelt renn kan det være mine to par som er best. Da får jeg velge først. Om Tarjeis par er best, er det han som får velge. I dag ga han fra seg sitt beste par for å gi meg en bedre sjanse, forteller Johannes Thingnes Bø.

– Jeg hadde sikkert gjort det samme for ham. Det er en styrke vi har, at vi hjelper hverandre. Vi gir fra oss fordeler for at den andre skal lykkes, sier han.

Minstebror Bø gikk ut bare sekundet etter ledende Benedikt Doll på dagens jaktstart, mens eldstemann Tarjei startet 50 sekunder bak. Storebror mente Johannes hadde den beste medaljesjansen, dermed ga han vekk skiparet sitt.

– Det var kjekt å høre at jeg kunne velge først. Og at han mente det, smiler Johannes Bø.

Glad for å ha bror tilbake



Tarjei Bø var ikke langt bak medaljekampen selv heller. Han gikk til slutt inn til en niendeplass - hadde han unngått et bomskudd på siste skyting, ville han vært svært nær teten.

– Han kunne fort endt foran både meg og Ole Einar, smiler Johannes Bø.

– Det hadde blitt en brødreduell?

– Det hadde det. Og om Tarjei hadde vært i posisjon til å ta medalje... Da er han den siste jeg ville møtt, gliser han.

Gårsdagens sprint og dagens jaktstart er Tarjei Bøs første renn sammen med verdenseliten i år. Resten av sesongen har vært helt spolert av sykdom.

– Det betyr kjempemasse at Tarjei er med igjen. Det er deilig å ha ham tilbake. Han er den eneste jeg unner mer en medalje enn meg selv, sier lillebror.

Fornøyd storebror



Selv var Tarjei Bø en smule skuffet etter målgang, over bomskuddet som sendte ham ut i en strafferunde helt på tampen av løpet, men greide likevel å se at han hadde levert en god prestasjon.

– Jeg sto jo sammen med Johannes og skjøt, men jeg trodde ikke vi var helt med i medaljekampen. Nå ser jeg vi var det likevel, haha! Det var det siste skuddet, da. Det er mange som har bommet på det før også. Om jeg ser stort på det så er det jo utrolig at jeg er med og kjemper. Å være ett skudd fra medalje to dager på rad det hadde jeg ikke trodd, sier han.

Da det først ikke ble medalje på ham selv, var han glad lillebroren greide å ta sølvet.

– Kjempebra. Han har en vilje av stål. Han knakk jo de andre på slutten.