Svendsen: – Stafetten kan redde mitt VM

HOCHFILZEN (VG) VM i Hochfilzen kan fort bli det dårligste verdensmesterskapet til norske skiskyttere på 18 år.

VM i 1999 endte med tre bronsemedaljer. Med tre øvelser igjen – herrestafetten i ettermiddag og søndagens fellesstart menn/kvinner - her i Østerrike står Norge med to sølv og en bronse. En beskjeden samling av edelt metall for en stolt skiskytternasjon som Norge.

Medaljeoversikten – med Norge på 5. plass - er motivasjon nok for Emil Hegle Svendsen.

– Bortskjemte



– Det er stafetten som kan redde mitt VM. Dette er vel et av de dårligste verdensmesterskapene Norge har gjennomført, så vi er «gearet» på en gullmedalje, sier Svendsen før ettermiddagens stafett.

Siden han debuterte på Norges stafettlag i VM i Östersund i 2008, har trønderen bidratt til seks gull og to sølv på ni stafetter. Han har tatt godt for seg, og bare én gang har Norge havnet utenfor pallen – i Sotsji-OL hvor Svendsen skjøt seg bort på ankeretappen i 2014.

Han, Ole Einar Bjørndalen og Tarjei Bø har faktisk gått hver eneste mesterskapsstafett siden OL i 2010. Og de spiller på lag for Norge i ettermiddag også.

– Det er viktig å ha med kontinuitetsbærerne hvis du skal ta gull. Tre av oss har gått stafetter sammen i syv mesterskap på rad nå. Vi er bortskjemte med gull og har naturlig nok et mål om at den statistikken opprettholdes, sier Svendsen og viser til at samarbeidet med de to andre har gitt fem gull og et sølv på syv forsøk. Det må sies å være bra uttelling.

Siden OL i Sotsji har Johannes Thingnes Bø også vært en del av stafettkvartetten. 23-åringen ville ha Svendsen med på dagens stafettlag selv om trønderen har klaget på elendig form.

– Det er en selvfølge at han skal gå. Emil har gjort dette flest ganger og det er forskjell på en 20-kilometer og en 7,5 km lang etappe. Det er han som har vært den soleklare eneren. Rekkefølgen har vel vært spikret som i alle år.

Akkurat der bommet lillebror Bø – som på siste skuddet på normalen. For Emil Hegle Svendsen er vraket på ankeretappen (går 2. etappe). Det presset legges nå på Johannes Thingnes Bø.

– Jeg har i alle år sagt at dette er noe trenerne bestemmer, så går jeg der de vil at jeg skal gå. Slik har det vært i år også. Uansett er håpet at på ankeretappen så har tre andre lagkamerater gjort det bra nok til at vi kan gå den etappen alene og ikke med sammen med andre, sier Bø.

– Norge skal ta medalje



For storebror Tarjei Bø er det favorittøvelsen som venter - og han gleder seg.

– Når du presterer sammen med gutta så er det en opplevelse. Lagidrett slår individuell idrett. Så jeg er veldig glad at jeg kan være med på et lag innimellom, sier Bø. Han går ikke med på at Norge er bortskjemt med gullmedaljer på stafetten.

– Det er sånn det skal være. Når det kommer til Norge og skiskyting skal du ta medalje. Sånn er det bare.