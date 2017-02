Svendsen om kollapsen: – Det setter en støkk i deg

HOCHFILZEN (VG) Emil Hegle Svendsen (31) er tilbake i normal trening igjen etter lørdagens dramatiske hendelse under VM, men innrømmer at det vil bli vanskelig å riste av seg den skremmende kollapsen.

– Det setter en støkk i deg der og da, men det så kanskje mer dramatisk ut enn hva det var. Man føler seg svimmel og kvalm, og så strømmer folk til. Folk står og ser på, og man blir litt redd, sier Svendsen til VG.

Det utspilte seg noen høyst ubehagelige scener etter herrenes VM-sprint på lørdag. Svendsen hadde nettopp gått i mål som nummer 36, og ble liggende på magen i målområdet.

Tiden gikk, og han viste ingen tegn til å røre på seg. Medisinsk personale ante etterhvert uråd, og kom løpende bort. Også landslagets egen lege, Petter Sørensen, tok seg bort til Svendsen, og trønderen ble vendt over på ryggen mens beina hans ble hevet.

Trønderen lå tilsynelatende urørlig, og ingen visste hva som skjedde.

– Jeg var utmattet. Jeg legger meg ned, og kjenner at jeg mister kontrollen. Jeg blir j*** svimmel og kvalm, og så forsvinner jeg nok i noen sekunder før jeg kommer til hektene igjen. Folk kommer og hjelper til, jeg får hevet beina og lagt hodet tilbake. Det er en ubehaglige opplevelse når du ligger og ser mot himmelen, og oppdager mange hoder rundt deg, beskriver han.

– Har du opplevd noe lignende tidligere?

– Ja, men dette var definitivt en av de verre opplevelsene.

Godt undersøkt



I dag møtte Svendsen pressen for første gang siden helgens kollaps. Etter at skiskytterjentene hadde gjennomført en halvtime med journalister i solen utenfor hotell Edelweiss i Hochfilzen, kom 31-åringen ruslende ut.

Han forteller at han føler seg bra.

– Jeg gjør egentlig det. Jeg trente som vanlig i går, og føler meg normal, sier han.

– Hva slags undersøkelser har du gjennomgått siden hendelsen?

– Litt forskjellig, blodsukker, blodtrykk, EKG. Alt det medisinske stemmer bra, de har ikke funnet noe galt med meg. Det er egentlig det viktigste, at det ikke er noe galt med hjertet eller noe sånt. Da hadde det hatt større konsekvenser, sier han.

DRAMATISK: Slik så det ut da Svendsen hadde gått i mål på lørdag. Foto: Jostein Magnussen , VG

Roet ned de hjemme



Svendsen tror det så verre ut enn det var da han ble liggende urørlig i målområdet på lørdag. Etter at han var kommet seg på beina igjen, var han rask med å ringe de som satt bekymret hjemme.

– De var ganske vettskremte, både mamma og kjæresten min. Det er ingen god opplevelse for de som sitter hjemme, mange tusen kilometer unna, og ikke kan gjøre noe. Det skjønner jeg er vanskelig. Men jeg fikk ringt dem kjapt og roet dem ned, sier han.

Svendsen følte seg ikke bra underveis på sprinten lørdag, og kjente allerede fra start at ting ikke stemte. Han synes nesten det er like tungt å svelge som selve kollapsen - og da han kom i mål og lå i snøen, rakk han å tenke at «dette var en kjedelig start på VM».

– Det er nesten litt flaut. De andre står på pallen, jeg ligger i sykebil, sier han.

Går løp igjen torsdag



Det var god temperatur og varmt i sola da herrene gikk sprint på lørdag. Svendsen sier det kan stilles spørsmål ved om det ernæringsmessige fungerte optimalt før han startet.

– Det er vanskelig å svare på. Det hadde kanskje vært lettere hvis vi hadde hatt alle svar på bordet, men det har vi ikke, sier han.

Konklusjonen rundt Svendsens kollaps er blodtrykksfall. Noen ytterligere årsak har ikke legene funnet. På torsdag stiller han på VM-startstreken igjen, på normaldistansen.

– Det blir nok vanskelig å riste det helt av seg, men jeg må bare gå på med krum nakke og kjøre på. Jeg har jo gått mange renn uten at noe har skjedd, så jeg får prøve å støtte meg mer på det, og tenke at dette forhåpentligvis var en engangshendelse.