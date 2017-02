Svendsen om gull-løst VM for Norge: – Bare å legge oss flate. Helt rævva

HOCHFILZEN (VG) For første gang siden 1999 reiser Norge hjem fra VM uten gull i kofferten.

– Det er ikke slik det skal være. Vi ønsker å levere gull. Det er greit at vi ikke klarer det et år, men nå tok vi kun ett gull i fjor, i år tar vi null. Det er kjempedårlig, oppsummerer Emil Hegle Svendsen.

Johannes Thingnes Bø ble nummer to på dagens fellesstart. Alene har han stått for tre av Norges fire VM-medaljer - Ole Einar Bjørndalen tok den siste, en bronse fra jaktstarten. Sett bort fra disse har VM vært en nedtur.

– Johannes redder æren for Norge. Han er med og kriger i toppen, og berger medaljer, sier Svendsen.

Må snu kurven



Damelaget har ikke vært i nærheten av noen pallplassering, skiskytterjentene har ikke vært inne på topp ti under VM. Stafettene har vært en fiasko for Norge, og selv om Johannes Thingnes Bø har vært uhyre nær å ta gull, har det ikke lyktes.

Det betyr at når Norge reiser hjem fra Hochfilzen i kveld, er det med tre sølv og en bronse.

Null gull.

Det har ikke skjedd siden VM i Kontiolahti i 1999, da Norge endte med tre bronsemedaljer.

– Vi er på en nedadgående kurve, som vi må snu nå, sier Svendsen.

Nedturs-VM



Selv avsluttet Svendsen i dag et for ham blytungt mesterskap. Han kollapset etter målgang på sprinten forrige helg, og valgte å stå over jaktstarten. På normaldistansen ble han nummer 27, før Norge mislyktes på stafetten.

I dag gikk han i mål tredje nest sist, med fem bomskudd i banken.

– Det er bare prikken over i' en for et nydelig VM, det, sier han ironisk.

– I dag er det rett og slett skytingen som går til h****. Fem bom er for mye på en fellesstart. Jeg kunne nok hengt med lenge i sporet i dag, men jeg hadde sikkert ikke vunnet likevel. Da kan det være det samme, sier Svendsen med et smil.

Neste stopp for skiskytterne er Peyongchang. Der skal skiskytterne få teste neste års OL-løyper - men turen kan gå uten Svendsen. Han vurderer å stå over, og heller bli hjemme og trene.

– Å gå når man ikke er i form blir litt som å brøle mot vinden. Det er det ikke noe vits i. Jeg blir kanskje hjemme, vi får se uti uka, når ting har roet seg litt, sier han.