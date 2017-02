Svendsen kan bli vraket til stafetten: – Rett og slett helbom på VM-formen

HOCHFILZEN (VG) Emil Hegle Svendsen (31) fikk det blytungt på VM-normalen. I kveld skal landslagsledelsen ta ut stafettlaget, og trønderen kommer til å være bånn ærlig om hva slags form han er i.

– Jeg skulle gjerne vært i bedre form, men vi får se litt på alternativene jeg har. Det er ikke sikkert jeg er det beste valget, sier Svendsen til VG.

Han har vært Norges ankermann på alle stafetter i VM og OL siden 2011. Den rollen skulle han «selvsagt» bekle også i dette mesterskapet, men VM i Hochfilzen har blitt noe helt annet enn hva Svendsen hadde håpet på.

– Jeg er i dårlig form. Rett og slett helbom på VM-formen, slår han fast.

Vil prate med trenerne



Svendsen fikk en skrekkopplevelse på sprinten i helgen da han kollapset etter målgang og måtte til omfattende legesjekk. Som følge av hendelsen sto han over søndagens jaktstart, men da kroppen svarte bra igjen på trening, ble det klart at han ville gå dagens normaldistanse.

Men det gikk ikke som håpet. Svendsen bommet én gang på alle de første tre skytingene, og da hjalp det lite med fullt hus på siste stående. 31-åringen endte til slutt på 27. plass.

– Når jeg presset for fullt, ble jeg bare knallstiv. Da er det nesten så man slutter å gjøre det, sier han.

– Det så ut som det var tunge forhold også?

– Det var veldig tungt føre, et tungt løp. Når man i tillegg er i dårlig form så blir det enda verre, sier han.

Etter å ha pratet med pressen ble Svendsen stående i en kort prat med trener Egil Kristiansen. 31-åringen er tydelig på at han vil være ærlig med landslagsledelsen når det gjelder hva slags form han er i - i kveld skal lørdagens stafettlag tas ut.

– Jeg kommer til å gjøre som jeg får beskjed om. Men jeg skal være ærlig. Det er det eneste jeg kan gjøre, å fortelle dem hvordan jeg ligger an. Så får de ta valget, sier Svendsen.

Må vurdere i kveld



Skiskyttersjef Morten Aa Djupvik så på dagens normaldistanse at Svendsen ikke er der han skal være.

– Jeg har ikke snakket med Emil ennå, men tidene tyder på at det kan stemme han ikke er i form. Vi må ta en vurdering på hvordan vi skal sette sammen laget, sier han til VG.

Djupvik sier landslagsledelsen kommer til å prate nøye med Svendsen før laget tas ut, for å finne ut hvordan trønderen føler seg.

– Det er av stor betydning for oss. Emil er jo tenkt inn på det laget, og det har han vært i lang tid. Men vi må ta den praten.

På spørsmål fra NRK om det er snakk om «ankeretappen eller ingenting» for Svendsen, svarer Djupvik følgende:

– Hvis han ikke føler seg i form, så er jo alle etapper like viktige. Vi trenger de beste fire løperne vi har på start, og de må alle gjøre optimale løp om vi skal være med å kjempe.

– Hvem kan være alternativet på en ankeretappe om ikke Svendsen skal gå?

– Johannes (Bø) er vel det neste alternativet slik jeg ser det, men dette må vi prate om, sier Djupvik.

Skiskyttersjefen er overrasket over at Svendsen har bommet med formen foran mesterskapet i Hochfilzen.

– Ja, det er jeg overrasket over! Han hadde jo trøbbel i sommer, men kom i gang med konkurranser tidlig. Vi satte sammen et bra konkurranseprogram, og jeg føler han hele tiden har ligget litt foran det vi hadde forventet. Men han er absolutt ikke i form nå, nei, sier han.