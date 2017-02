Svendsen innrømmet bom på VM-formen - får gå stafetten

HOCHFILZEN (VG) Han sier han har bommet totalt med VM-formen, men i kveld ble det klart at Emil Hegle Svendsen (31) får gå stafetten for Norge.

I en pressemelding litt før klokken 22.00 onsdag kveld kom uttaket: De fire som skal gå stafett for Norge på lørdag, er Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen.

Hvem som går hvilke etapper, er ikke gjort offentlig.

Svendsen har vært Norges ankermann på stafett i alle VM og OL siden vinteren 2011. Han var det selvskrevne kortet også i år, og bare én uke før mesterskapet i Hochfilzen startet, sa han til VG at han opplevde den beste formen han har hatt på mange år.

I går var tonen en ganske annen:

– Det er rett og slett helbom på VM-formen.

Leste du? Svendsen: – Rett og slett helbom på VM-formen

VM-trøbbel



VM i Hochfilzen har utviklet seg til et aldri så lite mareritt for Svendsen. På lørdagens sprint kollapset han da han kom i mål. 31-åringen ble fraktet vekk i ambulanse, og valgte deretter å stå over søndagens jaktstart.

Mandag uttalte Svendsen at han hadde følt seg fin på trening og var klar for å gå normaldistanse. I dag gikk trønderen ut på 20 kilometeren som nummer 81, og fortalte etter løpet at det var blytungt allerede fra første stavtak.

– Det svarte dårlig. Jeg er ikke i form, og da er det j*** kjedelig å gå, sier han til VG.

Svendsen bommet én gang på samtlige av de tre første skytingene, og da hjalp det lite med fullt hus på siste stående. Han ble til slutt nummer 27.

Så du denne i dag? Eckhoff usikker foran stafetten - isolert fra laget

Overrasket



Det var en sammenbitt og tydelig svært skuffet Svendsen som tok rusleturen gjennom pressesonen i ettermiddag. Etter at han var gått i mål kjempet Johannes Thingnes Bø for VM-medalje, men skjøt seg vekk fra pallen på det aller siste skuddet. Det ble rett og slett ingen stor norsk dag - og aller verst var det for Svendsen, som kom med en erkjennelse:VM-formen er bånn.

31-åringen slet med sykdomstrøbbel i fjor sommer, og ble satt et godt stykke tilbake i treningsarbeidet. Men siden sesongstart har alle piler pekt i riktig retning, og det får skiskyttersjef Morten Aa Djupvik til å stusse over Svendsens formsvikt.

– Ja, det er jeg overrasket over. Han hadde jo trøbbel i sommer, men kom i gang med konkurranser tidlig. Vi satte sammen et bra konkurranseprogram, og jeg føler han hele tiden har ligget litt foran det vi hadde forventet, sier han til VG.

Bø et bomskudd fra pallen: – Skuffet over at jeg gjør det slik

Klokken 21.00 kveld satte altså Djupvik seg ned sammen med resten av landslagsledelsen for å diskutere stafettuttaket. Svendsen hadde på forhånd varslet om at han ville være ærlig i tilbakemeldingene rundt egen form.

– Det er det eneste jeg kan gjøre, å fortelle dem hvordan jeg ligger an. Så får de ta valget, sa han på stadion i dag.

Trønderen har ikke vunnet i verdenscupen på 789 dager. Forrige triumf kom i Pokljuka i desember 2014 - siden den gang har han gått 46 verdenscuprenn uten seier.

Nedtur for skiskytterjentene i går: – Nitrist

Kamp om plassene



Det var flere usikre kort enn Svendsen foran stafettuttaket - Tarjei Bø var den norske troppens «outsider» foran VM, men gjorde noen svært lovende løp på sprint og jaktstart i helgen.

På normaldistansen skulle Lars Helge Birkeland få vise seg fram, og han grep sjansen. Birkeland ble nest beste nordmann på en niendeplass, knepent slått av Johannes Thingnes Bø på åttende.

Dermed meldte han seg for alvor på i kampen om en stafettetappe - og landslagsledelsen fikk litt av en kabal å legge. Men til slutt var det Tarjei Bø som fikk den siste plassen på stafettlaget, noe lillebror Johannes allerede hadde varslet tidligere på dagen:

– Jeg er ganske sikker på at Tarjei går. Stafett er noe han alltid har mestret. Han ble skuffet da han ikke fikk gå normalen, så han har siktet mot stafetten, sa Bø til VG.