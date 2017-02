Svendsen frykter han mister VM-stafetten: – Det er min største skrekk

HOCHFILZEN (VG) Lørdag kollapset han etter VM-sprinten. Nå vil Emil Hegle Svendsen (31) gjøre alt han kan for å unngå at det verst tenkelige skal skje - at jobben som Norges ankermann på stafetten ryker.

– Vi skal kunne stille et godt lag. Jeg håper jeg slipper å gi fra meg etappen min. Det er min største skrekk, sier Svendsen.

Han har vært Norges faste ankermann i alle mesterskap de siste fem årene . Også foran VM i Hochfilzen var han regnet som troppens selvskrevne stafettavslutter - men lørdagens kollaps var en strek i regningen.

Han valgte å stå over jaktstarten søndag, men på torsdag skal han gå herrenes 20 kilometer. Et løp hvor han håper han kan bevise at han bør gå stafetten, en av VMs virkelige Formel 1-øvelser.

– Men det trengs noen svar før den tid, noen positive svar. Jeg setter alle kluter til for å få det til, sier Svendsen.

Også helgens doble sølvvinner Johannes Thingnes Bø mener man må se an utfallet fra torsdagens normalprogram før man tenker stafett. På en pressekonferanse i regi av Fischer i går fikk 23-åringen spørsmål om han mener Svendsen fremdeles bør gå ankeretappen.

– Det er jo alltid et spørsmål, det. Vi får se hvordan ting slår ut på normalen. Jeg føler meg i bra form, det kan hende jeg kan stille opp om Emil ikke føler seg sterk nok, sier Bø.

Beskrev dramaet



I går formiddag kom Svendsen ruslende ut av skiskytternes hotell i Hochfilzen, og tok ti minutter med pressen for å fortelle om hvordan han selv opplevde lørdagens skremmende sprint-kollaps.

I ti minutter og ti sekunder lå han nede i målområdet mens medisinsk personale jobbet med å få ham til hektene igjen.

– Jeg legger meg ned, og kjenner at jeg mister kontrollen. Jeg blir j*** svimmel og kvalm, og så forsvinner jeg nok i noen sekunder før jeg kommer til hektene igjen. Folk kommer og hjelper til. Det er en ubehaglig opplevelse når du ligger og ser mot himmelen, og oppdager mange hoder som ser ned på deg, beskriver han.

Svendsen sier han tror situasjonen så verre ut enn den egentlig var, og etter at han kom seg på beina igjen var han rask med å ringe sine nærmeste hjemme i Norge.

– De var ganske vettskremte, både mamma og kjæresten min. Det er ingen god opplevelse for de som sitter hjemme, mange tusen kilometer unna, og ikke kan gjøre noe.

Føler seg frisk



Svendsen sier at det ble foretatt alle slags undersøkelser av ham før det til slutt ble konkludert med at han hadde hatt et blodtrykksfall. De vet ennå ikke riktig årsaken til at det skjedde, men trønderen føler seg trygg på at han er i god form igjen.

– Alt det medisinske stemmer bra, de har ikke funnet noe galt med meg. Det er egentlig det viktigste, at det ikke er noe galt med hjertet eller noe slikt, sier han.

PS! Tirsdag er hviledag i VM. Onsdag skal kvinnene gå sitt normalprogram, før herrene skal gå 20-kilometer på torsdag.