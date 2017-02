Sølv-Domratsjeva om Bjørndalen: – Han har vært en utrolig støtte

HOCHFILZEN/OSLO (VG) Det er bare fire måneder siden Darja Domratsjeva (30) og Ole Einar Bjørndalen ble foreldre til vesle Xenia. I dag tok hun VM-sølv på jaktstarten - og skrøt uhemmet av ektemannen etterpå.

– Han har vært en utrolig støtte for meg, sier Domratsjeva til VG etter dagens VM-løp.

På selveste morsdagen - kun en måned etter comebacket i verdenscupsirkuset - markerte hviterusseren seg med en kanonsterk sølvmedalje på jaktstarten i Hochfilzen.

30-åringen gikk seg opp 25 plasser etter 27.-plassen på sprinten for to dager siden, og omtalte etterpå det hele som en «drømmedag». Hun innrømmet også at hun ikke hadde forventet å ta medalje i VM, så kort tid etter at datteren Xenia kom til verden.



– Jeg gleder meg til å komme meg tilbake til hotellet og klemme henne, slik at vi kan feire medaljen sammen, ler Domratsjeva. Hun forteller at en barnevakt tar seg av datteren i dag, mens både mamma Darja og pappa Ole Einar Bjørndalen er opptatt med VM-løp. I morgen kommer Domratsjevas mamma ned til Hochfilzen for å ta over barnevaktjobben.

Medalje-drama



Sølvet sikret Domratsjeva etter en god dose dramatikk. Inn til siste skyting kom fire kanoner ganske så likt inn på matta: Laura Dahlmeier, Kaisa Mäkärainen, Domratsjeva og Gabriela Koukalova.

Tyskeren fylte og finnen bommet én gang, før Domratsjeva og Koukalova fylte siste stående. Dahlmeier tok til slutt gullet, Domratsjeva sikret sølvet mens Koukalova gikk inn til bronsemedalje.

En råsterk prestasjon av Domratsjeva, som har ladet opp til VM sammen med Bjørndalen i Anterselva.

– Vi har jo ulike treninger, men alle kan lære av ham når det gjelder å være organisert og ta seg av alt mulig. Han er en stor utøver med ekstremt mye erfaring, og han har gitt meg gode råd i de rette øyeblikkene, skryter den hviterussiske 30-åringen.

Bjørndalen: – Alt er mulig

BLID SØLVVINNER: Darja Domratsjeva avbildet på pressekonferansen i etterkant av sølvet på jaktstarten. Foto: Jostein Magnussen

Olsbu det norske lyspunktet

Tiril Eckhoff var på skuddhold etter 13. på sprinten, men bommet seks ganger og endte til slutt som nummer 30.

– Det blir noen dårlige skudd i ny og ned, og så blir jeg demotivert. Jeg jager ikke lenger, men faller rolig bakover på plasseringer. Det er litt kjedelig, sier Eckhoff til VG.

Marte Olsbu ble beste norske på en 16. plass etter et sterkt løp. Hun gikk seg opp fra en 54. plass, noe som lover godt før normaldistansen.

– Hun kan fort være med å kjempe langt oppe i toppen på 15 kilometeren, mente Liv Grete Skjelbred om Olsbu.

Videre ble Kaia Nicolaisen nummer 21 og Hilde Fenne nummer 55.

Ladekluss for favoritten

Gabriela Koukalova gikk ut først på jaktstarten etter seieren på sprinten, men feilet stygt på først liggende.

En feilladning og to bom gjorde at tsjekkeren tapte over 40 sekunder til verdenscupleder Laura Dahlmeier, som skjøt fullt hus på andre skyting.

TRØBBEL: Koukalova trøblet med geværet allerede på første liggende. Det ødela mye for vinneren av sprinten. Foto: Jostein Magnussen, VG

Eckhoff pådro seg en runde på begge de liggende skytingene, men gikk som en kanonkule i sporet allerede fra første stavtak.

På første stående fylte Dahlmeier, Kaisa Mäkäräinen og Darja Domrachestja i tur og orden, og utgjorde tettrioen på vei ut fra fjerde runde - med Koukalova jagende bak før siste skyting.

Der avgjorde Dahlmeier til sin fordel.

