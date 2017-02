Skyteekspert Lunde om VM-nedturen: – Vi holder ikke toppnivå

HOCHFILZEN (VG) De hang over stavene og felte tårer av skuffelse etter å ha fått kun én løper inn blant topp 40 i VM-sprinten. Nå skal trener Stian Eckhoff (37) bruke de neste dagene til å få skiskytterjentene til å senke skuldrene og gi litt mer f***.

– Vi holder ikke internasjonalt toppnivå, det er det ingen tvil om. Vi er ikke gode nok på standplass og det har vi ikke vært i hele år. Ser du på treffprosenten til de beste så er den mye høyere enn det de norske jentene har prestert. Når du ikke holder toppnivå på skytebanen i et VM så ender du langt bak, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde til VG.

Eckhoff etter dagens løp: – Føltes nesten som å gå et klubbrenn

De norske skiskytterjentene endte langt nede på resultatlisten etter dagens sprint. De bommet, bommet og bommet igjen, og skjøt seg vekk fra alle sjanser om en plassering i toppen. En etter en gikk de i mål, den ene mer skuffet enn den andre.



Aller mest skuffet var kanskje Marte Olsbu, som fikk sprinten ødelagt allerede på første skyting med tre bom. Samtidig som VM-gullvinner Gabriela Koukalová gikk rundt i målområdet og gråt av glede, gikk Olsbu gjennom pressesonen med tårene trillende nedover kinnene.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg har ødelagt to løp nå. Det er kjipt i et mesterskap, sier hun.

VG LIVE: Slik var VM-sprinten

Skuffet trener



– Jentene gjør ikke det de har trent på. Det ønsker å gjøre det bra, de har lyst til å vise seg fram – når de samtidig ikke har lyst til å bomme, så skjærer det seg. Det handler om å stole på seg selv, sier trener Stian Eckhoff til VG.

I dag var det kun lillesøsteren hans, Tiril Eckhoff, som fikk navnet sitt inn blant de 40 beste løperne på VM-sprinten. Hun ble til slutt nummer 13, med god fart i sporet, men med to bom på ti skudd.



Leste du denne? Skiskyttergutta om Fourcade-bråket: – Må vise normal folkeskikk

For å finne neste norske flagg på resultatlisten, må pekefingeren løpe helt ned til plass nummer 45. Kaia Wøien Nicolaisen kom seg gjennom med én bom. Marte Olsbu skjøt seg aldeles vekk på liggende, og bommet tre ganger. Hilde Fenne ble nummer 58. Fanny Horn Birkeland havnet helt nede på 72. plass, med fire bom.

Totalt: 13 bom på 50 skudd og en samlet treffprosent på 74. Det er langt under pari.

– Med resultatene i dag er det bare Tiril Eckhoff som ikke fikk ødelagt jaktstarten. Men det skal godt gjøres at hun skal kjempe om medaljer på søndagen. Da må det skje noe helt spesielt, sier Ola Lunde.

Les også: «Syke» tiltak for å holde skiskytterne friske

Må være realistisk



– Jeg er litt skuffet i dag, og det er ikke noe superutgangspunkt for jaktstarten. Tiril har en brukbar sjanse, men jeg skulle gjerne hatt med Marte der oppe også, og helst en til, sier Stian Eckhoff.

Han minner om at til tross for at forventningene er høye foran et VM, så må man være realistisk. Fasiten for de norske skiskytterjentene denne vinteren er at laget står notert med én pallplass.

– Man kan ikke forvente all verden. Forberedelsene mot VM har vært bra, men i dag var vi ikke bedre. Nå må vi mobilisere. Alle håper jo vi skal være med i toppen og kjempe, men vi må være realistiske. Når vi står med en pallplass fra verdenscup, kan vi ikke forvente at vi skal komme hit og hente hjem medaljer, sier han.

Så du denne? Fourcade sjikaneres i sosiale medier

Eckhoff får en tøff oppgave med å løfte skuffede norske jenter opp igjen etter dagens nedtur.

– Nå skal de få fortelle hvordan de opplevde det som skjedde, og så skal jeg fortelle dem hva jeg har sett. De neste dagene må jeg bruke på å få dem til å senke skuldrene og gi litt mer f***. Det er ikke alle som blir like lette å løfte nå, men det er jobben min å gjøre det, sier han.

Fikk du med deg? Gikk i protest mot russisk hilse-nekt

– Litt dritt



Allerede søndag skal jentene i aksjon igjen, på jaktstarten. Tiril Eckhoff skal ut i sporet cirka ett minutt etter jenta som vant dagens sprint, tsjekkiske Gabriela Koukalová.

– Jeg er på skuddhold, jeg er fortsatt med. Jeg synes det er greit, selv om vi ikke tar noen medalje eller har noen norske med i toppen i dag. Vi er ikke så langt unna. Eller, jeg er ikke det, sier Eckhoff til VG.

– De andre er langt bak?

– Det er litt dritt, men, men. Vi kommer sterkere tilbake, smiler hun.

– Nå skal vi komme oss hjem, spise god mat. Det er god stemning på huset.

PS! I morgen er det herrenes tur til å gå sprint. Den starter klokken 14.45, og du kan se den direkte på NRK.