Skiskytterskandalen: – Dette viser russernes holdning til doping

Raphaël Poirée sier at han trolig ville gjort som Martin Fourcade. Den tidligere tyske treneren Fritz Fischer mener at russerne kan skjule seg i månedsvis uten å bli dopingtestet.

Samtidig sier den tsjekkiske skiskytteren Michal Šlesingr dette ifølge iDNES.cz:

– At Russland stiller i VM med en skiskytter som er tatt for EPO-bruk, viser russernes holdning til doping.

Dette er noen av reaksjonene etter dramaet torsdag kveld da under seiersseremonien for mix-stafetten.

Martin Fourcade, som hektet russiske Aleksander Loginov da han la ut på sisteetappen, ble ikke tatt i hånda av den russiske duoen på blomsterseremonien. Og franskmannen svarte da med å gå fra seremonien i protest.

– Der og da hadde jeg trolig gjort det samme som Fourcade, men jeg tror jeg hadde beklaget det i ettertid, sier Raphaël Poirée til L'Equipe, gjengitt hos Sport Ekspress.

Den tidligere topputøveren sier at Fourcades oppførsel ikke var bra, men at Anton Sjipulin opptrådde respektløst.

– Martin føler seg alene i dopingkampen. Men Martin er som en løve, og han slår tilbake, mener Poirée.

Striden under skiskytter-VM står om russeren Aleksander Loginov, som senhøstes 2014 ble dømt til to års utestengelse for bruk av EPO.

Den tidligere tyske landslagstrener Fritz Fischer mener at dopingtatte generelt bør utestenges på livstid. Og han tror at kontrollen med mange av skiskytterne er for dårlig.

– Hvis jeg for eksempel er i et østblokk-land og trener fire måneder i Sibir eller Latvia, så er jeg umulig å få tak i. Slikt skjer ikke i Tyskland, sier han til Focus.

Fischer mener at IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) må styrke dopingkontrollen av utøverne - hele året.

– Noen lag gjemmer seg i måneder uten å bli kontrollert. I Tyskland må du melde fra hele tiden. Jeg tror ikke det er like strengt overalt.

Sveriges tyske trener Wolfgang Pichler sier dette ifølge sports.ru:

– Jeg mener at det er riktig at Loginov får gå i VM. Han har sonet sin straff, og jeg tror ikke bare det var hans skyld at han dopet seg. Jeg tror han ble et gissel for situasjonen, sier Pichler.

Aleksander Loginov selv er klar til å ta et oppvaskmøte med Martin Fourcade, ifølge sports.ru:

– Jeg er alltid klar til å snakke. Det er dialog som løser problemer, sier russeren diplomatisk.

Bråket mellom Martin Fourcade og russerne startet egentlig for halvannen uke siden da det russiske skiskytterforbundet la ut en hilsen på instagram i forbindelse med at Loginov fylte 25 år. De ramset opp hans meritter.

Fourcade reagerte da med å skrive en kommentar om at EPO-doping også er blant Loginovs «meritter». Denne «hilsenen» fra franskmannen vakte oppsikt i Russland, der saken var en stor sak i media.