Skiskytterkvinnene om VM: – Ingen fiasko

HOCHFILZEN (VG) De norske skiskytterkvinnene nekter for at VM har vært en fiasko.

Marte Olsbu mener det er ingen grunn til å slakte innsatsen til de norske kvinnene så tidlig i mesterskapet.

– Vi er bare halvveis i mesterskapet og det er mange øvelser som gjenstår. Og noen fiasko har det heller ikke vært. Vi ligger på det nivået vi har vært på denne sesongen. Jentene totalt sett har kun en pallplass og det er begrenset hvor mye man kan håpe på i et VM. Håpet er jo at alle skal løfte seg litt. Mange har klart det fysisk, og så må skytingen også klaffe, sier Olsbu og minner om at det er «mye tilfeldigheter» i skiskyting.

– Vi håper jo fortsatt at det skal klaffe for en av jentene. Vi har god tro på de neste konkurransene.

Første anledning til å vise seg frem kommer på onsdagens normaldistanse. På de to første VM-øvelsene har Norge en 13. plass (sprint, Tiril Eckhoff) og 16. plass (jaktstart Marte Olsbu) som beste resultat.

– Mareritt



Tiril Eckhoff mener også det er for tidlig å felle en dom i et mesterskap hvor både normaldistanse, stafett og fellesstart gjenstår, men hun innrømmer at for egen del har VM her i Hochfilzen så langt blitt et lite «sportslig mareritt».

– Ja, det har blitt litt sånn. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan. Nå er det bare slik at jeg ikke er bedre.

– Du var raskest av alle i sporet på jaktstarten, men det er vel det eneste du har truffet på i dette VM?

– Formen, ja. Men det er ikke bare-bare. Det er godt å treffe på én ting, ler Eckhoff og innrømmer at hun har vært skuffende dårlig på skytebanen. En treffprosent på 73 er ikke i nærheten av det hun pleier å prestere.

– Det er noe dritt når jeg har trent så mye skyting og gjort alt jeg kan for å bli bedre til å skyte, så skyter jeg enda dårligere. Da pågår det en liten evaluering i Tirils hode. Det er helt klart, sier hun.

– For dårlig



26-åringen som ikke har vært på pallen i ett renn etter VM-seieren på sprinten i Holmenkollen i fjor, oppsummerer årets mesterskap slik:

– Jeg har skutt for dårlig. Samtidig er det veldig positivt at jeg har truffet med formen selv om jeg har vært syk og var i skikkelig dårlig form i Ruhpolding (11. - 15. januar). Da er det bra at jeg på så få uker klarer å nå opp til det nivået hvor jeg vil ligge. Det er godt å vite med tanke på at det er et OL til neste år.

Idrettsjef Morten Aa Djupvik svarer slik på spørsmål om hva som må til for å redde kvinnenes VM.

– Først og fremst er det medalje på stafetten. Det er det viktigste. Så er jeg egentlig veldig spent på både Tiril og Marte på normalen. Jeg tror fortsatt at en av jentene vil være nær en medalje på det resterende VM-programmet. Det er kanskje et «hårete mål», men jeg tror det er mulig.

PS! Disse norske kvinnene går onsdagens 15-kilometer: Fanny Horn Birkeland,Tiril Kampenhaug Eckhoff, Kaia Wøien Nicolaisen og Marte Olsbu.