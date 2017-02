Skiskytterkompisene om Svendsens VM-knekk: – Må minne ham på å ha troen

HOCHFILZEN (VG) Emil Hegle Svendsen (31) slår fast at han har bommet totalt med VM-formen. Men Ole Einar Bjørndalen (43) tror ikke det er fullt så ille som trønderen skal ha det til.

– Han snakker formen sitt litt ned. Ser man nærmere på det han har gjort, så er det ikke helt natta, sier Bjørndalen til VG.

Han peker blant annet på at de to første rundene på lørdagens sprint var gode for Svendsen, før han fikk den mye omtalte kollapsen etter målgang. Det førte til at han trakk seg fra søndagens jaktstart, før han gikk normaldistanse igjen i går. Det endte med 27. plass, og etter løpet slo 31-åringen fast at han hadde fått en «helbom på VM-formen».

– Han sier han ikke har truffet med formen, men han er nok ganske nær. Han kan gjøre et bra VM nå på slutten, og få en opptur. Når han er på hugget psykisk igjen, så er han klar, sier Bjørndalen.

Revansjelyst



I går kveld ble det norske laget som skal kjempe om gull på stafetten lørdag klart. Svendsen hadde på forhånd varslet at han ville være ærlig med landslagsledelsen rundt hvilken form han er i - men de valgte å ta ham ut.

Svendsen skal gå sammen med brødrene Bø og Ole Einar Bjørndalen. Rekkefølgen på etappene er ikke gjort kjent.

– Hva sa trenerne til deg i går kveld?

– Jeg ble kjeftet opp på grunn av dårlig form. Tok noen strafferunder rundt kirka her for å løpe av meg litt aggresjon, fleiper Svendsen og ler.

Han er glad for å få sjansen på stafettlaget, hvor han har figurert som Norges ankermann i hvert eneste mesterskap siden 2011. Og han innrømmer at han er revansjelysten etter et heller skrantete VM så langt.

– Man blir jo det. Målet nå er å ta gull, så får vi se om vi klarer det.

Form-analyse etter VM



Svendsen følte det gikk tungt fra første stavtak på torsdagens normaldistanse, i morgen venter en 7,5 kilometer lang etappe.

– Det er stor forskjell på å gå en 20 kilometer og en stafettetappe?

– Ja, når formen er litt på hell så får man grisejuling når man går alene på en 20 kilometer. Nå må jeg forsøke å berge stumpene i stafetten og på fellesstarten, slår han fast.

Bare en ukes tid før VM startet sa Svendsen til VG at han opplevde den beste formen han har hatt på årevis. I Hochfilzen har det blitt bom stopp. Hvorfor det har blitt slik, har ikke Svendsen noe soleklart svar på.

– Det må rett og slett bare være at med det vesle grunnlaget jeg har, så har formen slått feil vei. Det holdt tydeligvis en stund denne sesongen, men så har det tippet litt andre veien. Noen annen forklaring har jeg ikke, jeg får ta en mer grundig analyse etter VM.

Tror Svendsen slår tilbake



Tarjei Bø, som i går kveld også fikk beskjed om en plass på stafettlaget, kan ett og annet om å føle at formen svikter og at ting ikke stemmer. Selv kom han til årets VM som en outsider, men har hevet seg stort og vært bare noen bomskudd unna å være med i medaljekampen på flere distanser.

– Emil har jobbet knallhardt i år for å slå tilbake og være der han har lyst til å være. Jeg har sett det på ham på den treningen han har gjort, og tilnærmingen han har hatt til det. Da er det kjedelig når du kommer til et mesterskap og tror du er i form, men så er du ikke der du ønsker å være - uten at du klarer å finne ut hvorfor, sier Bø til VG.

– Vi må bare minne han på å ha troen. Jeg har alltid troen på Emil. Han er en sånn vinnertype som alltid slår tilbake.

Selv lover Svendsen å mobilisere alt han har igjen av krefter og form, for å forsøke å være med i jakten på gull mot slutten av VM. Både sammen med resten av laget i morgen, samt på søndagens fellesstart.

– En medalje på stafett vil redde mye av VM. Jeg skal kjempe med nebb og klør, sier han.

