Skiskyttergutta om Fourcade-bråket: – Må vise normal folkeskikk

HOCHFILZEN (VG) Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen og brødrene Bø håper på «våpenhvile» mellom Martin Fourcade og russerne under resten av VM.

– Man kan gjerne være uenige om ting, men da synes jeg de kan sette seg ned på en kafé her i Hochfilzen og diskutere det når kameraene er slått av. Vi må ikke ødelegge VM og vi må vise normal folkeskikk overfor konkurrenter og arrangementet, sier Tarjei Bø til VG.

Gutta som skal gå VM-sprinten i morgen møtte mediene utenfor hotellet sitt i Hochfilzen i formiddag. Under sol og blå himmel, akkompagnert av en isende kald vind, pratet de om form, forhold, medaljehåp og VM-nerver - men også om dramaet som utspilte seg etter mix stafetten i går.

Tyskland tok gullet, Frankrike sølv foran Russland. Under blomsterseremonien nektet Anton Sjipulin og Aleksander Loginov å ta Martin Fourcade i hånden, slik skikk og bruk er. Det fikk franskmannen til å forlate seremonien i protest, og under den påfølgende pressekonferansen ble det ytterligere bråk.

Da havnet nemlig Fourcade og Sjipulin i ordkrig. Russeren sa det var en hendelse underveis i løpet som fikk dem til å reagere, og pekte på at de mente Fourcade hektet Loginov da han skulle gå ut på sisteetappen.

– For å være ærlig, har jeg helt mistet respekten for ham etter dagens løp. Jeg setter pris på ham som en idrettsutøver. Han er veldig sterk. Men fra et menneskelig synspunkt er det stygt. Først at han kjørte på Loginov, så hvordan han oppførte seg etterpå. Hvis du anser deg selv å være en sterk idrettsutøver, så bør du forstå for å være ærlig, sa Sjipulin etter gårsdagens bråk.

Aldri opplevd lignende



De norske skiskytterne var ikke til stede under gårsdagens blomsterseremoni, men så TV-bildene i etterkant.

– Det er spesielt. Jeg har aldri opplevd noe lignende i skiskytingen, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

– Men dette er jo ikke bare noe som skjer i skiskyttersporten. Når man holder på med noe som en bruker all sin tid på så er det utrolig mye følelser i sving. Magnus Carlsen har jo forlatt podiet flere ganger under pressekonferanser og premieutdelinger, så det spiller ingen rolle hvor smart du er. Følelsene tar styringen for alle sammen. Det var vel litt det som skjedde mellom Martin og russerne i går, sier han.

Trønderen synes det er bra at Fourcade er engasjert og viser sin avsky mot doping. Men han setter samtidig spørsmålstegn ved om en konkurranse skal brukes som en scene for å få fram et politisk synspunkt. Han mener det er synd at fokuset på gårsdagens gullvinnere, Tyskland, forsvant helt.

– Jeg har mine synspunkter, men akkurat under et VM så vet jeg at hvis jeg går inn i diskusjonen og «erklærer krig» så bruker jeg så utrolig mye energi på det som jeg heller kunne brukt i løypa. Jeg har lyst til å prestere her og ikke drive politikk.

Høy temperatur



Ole Einar Bjørndalen sier til VG at han synes det er vanskelig å skulle ta parti med enten Fourcade eller russerne.

– At det ble opptøyer i etterkant av løpet, slikt kan skje. Det er sterke meninger fra begge kanter. Jeg har et godt forhold til begge to, sier han.

– Det er snakk om temperament blant et par karer, noen store sterke gutter som er ekstremt gode skiskyttere. Sjipulin og Fourcade er blant de råeste i skiskyttersirkuset, og når de braker sammen så blir det mye testosteron og temperament.

Johannes Thingnes Bø synes det er synd at fokuset på de tyske gullvinnerne druknet i det fransk-russiske bråket i går.

– Det var en del følelser inne i bildet der. Det er vanskelig å velge parti med noen av dem. Men de stjeler fokus vekk fra prestasjonen til Tyskland, det er veldig kjedelig. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg utover.

PS! I dag er det jentene som skal i aksjon i VM-løypa i Hochfilzen. De skal gå sprint, med start klokken 14.45. Du kan se løpet direkte på NRK.