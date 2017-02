Skiskyttere slakter politiet etter doping-razzia: – Vi var redde

HOCHFILZEN (VG) Like før VM startet ble det gjennomført flere razziaer mot skiskyttere fra Kasakhstan, hvor det ble gjort funn av medikamenter. Utøverne ble dopingtestet, men alle prøver var negative - nå går de knallhardt ut mot politiet.

– Vi er bekymret for at det nå er kastet en skygge over hele laget etter de beslagene som ble gjort tidligere. Dette har ikke noe med oss å gjøre. Våre utøvere har betalt prisen, og fått svekket sine muligheter til å nå deres fulle potensial som rene utøvere, sier visepresident i Den nasjonale olympiske komité i Kasakhstan, Andrej Kryukov.

Kvelden før VM i Hochfilzen startet, ble det gjennomført en razzia mot et hotell hvor de kasakhstanske skiskytterne bor. Morgenen etter ble det gjort kjent at politiet hadde beslaglagt en rekke medikamenter og produkter, samt at det ville bli gjennomført en etterforskning for å sjekke om bevisene representerte brudd på doping-reglementet.

På en pressekonferanse i Hochfilzen i ettermiddag ble det slått fast at samtlige av de kasakhstanske skiskytterne hadde testet negativt for ulovlige stoffer.

– Det er ingen overraskelse for oss. Vi er i mot doping i alle former, og det er noe vi jobber med. Dette skulle ha vært gjort etter prinsippene om at man er uskyldig til det motsatte er bevist, sier Kryukov.

Videre utdyper han:

– Utøverne ble avhørt til klokken 05 på natten, det var ransakelser og spørsmål. Denne forferdelige behandlingen begrenset deres muligheter i mix-stafetten.

Kasakhstan ble nummer 11 på mix-stafetten dagen etter razziaen.

– Visste vi var rene



Galina Vishnevskaya er en av utøverne på det kasakhstanske landslaget, og var med på det som skjedde natten etter razziaen. Hun forteller at utøverne ble fratatt mobiltelefoner, og ikke fikk lov å be om hjelp eller bistand. Hun påstår også at politiet ikke fortalte hva slags status utøverne hadde.

– Vi var redde, men siden vi visste at vi var rene så valgte vi å samarbeide, sier hun på pressekonferansen.



Hun bekrefter det Kryukov sier, at noen av utøverne ble avhørt helt fram til klokken fem på morgenen. Hun hevder også at de ble fraktet til ulike politistasjoner.

– Vi ble så stresset, og resultatet ble som ventet - en 11. plass, sier hun.

Savner utstyr



Vishnevskaya påstår at utstyret som ble beslaglagt fra utøverne, ennå ikke er tilbakelevert.

– De tok alt kommunikasjonsutstyr, PCer, mobiltelefoner. Vi har ingen idé om når vi får dette tilbake. Hvem bruker våre personlige data nå? Hvor er utstyret? spurte hun fra podiet på VM-arenaen.

– Den 10. februar hadde jeg bursdag. Men ingen kunne nå meg, for alt av mobilutstyr var beslaglagt.

Hun hevder videre at alt av lagets medisinske utstyr ble beslaglagt, og at de siden ikke har hatt noe å hjelpe seg med under VM.

Nå er både Vishnevskaya, som for øvrig ble nummer 21 på dagens normaldistanse for kvinner, og resten av det kasakhstanske laget oppgitt over dopingmyndighetene.

– Vi kjemper mot doping, men kampen må være å beskytte rene utøvere slik at de kan få konkurrere etter beste evne. Det som skjedde her må være en lærepenge for all sport: Rene utøvere må beskyttes og få en anledning til å konkurrere på like vilkår. Vi håper dette blir en leksjon for dopingmyndighetene, og at det aldri får skje igjen.