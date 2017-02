Skiskytings superpar klare for språkkurs

Svendsen frykter han mister VM-stafetten: – Det er min største skrekk

HOCHFILZEN (VG) Lørdag kollapset han etter VM-sprinten. Nå vil Emil Hegle Svendsen (31) gjøre alt han kan for å unngå at det verst tenkelige skal skje - at jobben som Norges ankermann på stafetten ryker.