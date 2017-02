Rivalene hyller Bjørndalen etter VM-triumfen: – He's a crazy man!

HOCHFILZEN (VG) Skiskyttergiganten Martin Fourcade har et håp om å en gang slå noen av Ole Einar Bjørndalens enorme medaljerekorder. Men veteranen fortsetter å hamstre triumfer.

– Det er helt utrolig. Om jeg skal greie å slå rekorden hans, må han slutte å bare gjøre den større, sier Martin Fourcade til VG.

Franskmannen tok «selvsagt» VM-gull på jaktstarten, etter en maktdemonstrasjon av et løp. På pressekonferansen etter målgang hadde han fått på seg gulljakke, og satt i midten, flankert av to nordmenn: Sølvvinner Johannes Thingnes Bø og bronsevinner Bjørndalen. Sistnevnte 43 år gammel.

– Når jeg blir 43, skal jeg dyrke tomater i Sør-Frankrike og drikke god vin, sier Fourcade.

– Du driver ikke med skiskyting?

– Definitivt ikke skiskyting!

Hyllet av Schempp



Bjørndalen mottok hyllest og gratulasjoner i øst og vest og nord og sør etter bronsetriumfen søndag ettermiddag. 19 treff på 20 skudd og god fart i sporet sørget for at han gikk ut som nummer tre bak Fourcade på sisterunden i dag, og parkerte raskt Lowell Bailey.

Dermed lå han på sølvplass, men bak kom Johannes Thingnes Bø jagende. Han rykket til slutt forbi Bjørndalen, og tok sølvet - veteranen krysset målstreken til bronsemedalje.

– He's a crazy man, sier tyske Simon Schempp til VG.

– Det er så imponerende. For en dag for familien Bjørndalen. Han er så fokusert, og han er så sterk i mesterskap. Han er virkelig en mann for de store anledninger.

Tyskeren er like sikker som Fourcade på at han ikke er skiskytter når han har rundet 43 år.

– Da konkurrerer jeg ikke skiskyting lenger! Hva jeg ellers driver med, aner jeg ikke, smiler han.

Bø, som tok sølvet foran snuten på Bjørndalen, har knapt ord for å beskrive hva han tenker om landslagskollegaens prestasjon.

– Den mannen der! Han er aldri på pallen utenfor mesterskap, men da er han der. Det er så bra gjort, sier Bø til VG. Da de to hadde satt seg ned på podiet for pressekonferansen i dag, ga Bjørndalen en tommel opp i retning Bø, hvorpå Bø sa «at du får det til!».

Sølv og bronse



Det ble i alt en god dag for familien Bjørndalen. Tidligere på dagen tok Ole Einars kone Darja Domratsjeva sølv på kvinnenes jaktstart, bare fire måneder etter fødselen til parets datter Ksenija.

– Det er en lettelse for hele familien alt dette. Det var artig å se Darja komme i mål med Ksenija på fanget, det var det, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Slik Domratsjeva hyllet Bjørndalen etter sin egen triumf tidligere i dag, var Bjørndalen raus med komplimentene til kona etter bronseløpet.

– Hun er utrolig sterk som person og er bra når hun har press på seg. Da er hun på sitt råeste. Men at hun skulle hente det i dag, det trodde jeg ikke. I hvert fall ikke at hun skulle ta medalje, sier Bjørndalen.

Sølv til mamma Domratsjeva, bronse til pappa Bjørndalen. 12. februar 2017 kan bli en dag med fine videoklipp å se på for vesle Ksenija når hun blir større.

– Det er en grunn til at jeg ikke har fått unger ennå. Den datteren der skal være ferdig med skiskyting før min begynner, sier Tarjei Bø og ler rått.

– Det er bare å hylle Ole i dag. Jeg føler jeg har sagt alt jeg kan om ham tidligere, det er nesten bare å søke i arkivet - alle adjektiver er brukt. Han er helt utrolig. En legende med stor L. Det er vanskelig å skjønne hvor stort dette er, for man tar det litt for gitt. Jeg vet hvor vanskelig det er å prestere i år etter år, han har gjort det i 25. Det er helt vanvittig, sier Bø.