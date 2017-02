HOCHFILZEN/OSLO (VG) En knallsterk siste runde fra Johannes Thingnes Bø (23) sikret Norge en oppløftende avslutning på det skuffende mesterskapet.

– Jeg skjøt veldig bra. Jeg tok en treningsøkt med masse skyting før i dag og fikk gjort unna bommene der, sa Thingnes Bø til NRK.

– Sølvgutten

Dermed ble det en oppreisning for Thingnes Bø og Norge etter den svake stafetten lørdag. Sølvmedaljen på fellesstarten på VMs siste dag var Bøs tredje sølvmedalje i Hochfilzen.

– Nå er jeg sølvgutten, sa Bø.

Tyske Simon Schempp tok gullet.

Årets VM er det første siden 1999 hvor Norge ikke har tatt en eneste gullmedalje. I Kontiolathi ble det tre bronsemedaljer. Fasit nå ble tre sølv og en bronse.

Bø-brødrene leverte

Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen var ikke i nærheten søndag heller, og skjøt seg vekk fra pallen tidlig. Etter to skytinger ble det klart at brødrene Bø skulle bli Norges håp denne søndagen. Begge startet med to fulle hus.

På tredje skyting var det kun lillebror Johannes som klarte å opprettholde den gode trenden, og akkurat da lå han på 7. plass i en tett og stjernespekket tetgruppe på åtte utøvere, anført av østerrikske Simon Eder.

– Det var bare å kjøre på

Gullet røk på siste skyting da Thingnes Bø måtte ta én strafferunde. Eder og Schempp hadde begge 20 treff og kunne gå mot mål med gull i blikket. Sistnevnte rykket tidlig fra og sikret seieren.

SØLV IGJEN: Johannes Thingnes Bø (t.v.), gullvinner Simon Schempp og Simon Eder (t.h.) Foto: , Jostein Magnussen

Men Thingnes Bø, som var regjerende VM-mester på distansen, gikk meget raskt og jaktet Eder, som var tydelig sliten. Og plutselig var nordmannen forbi og vi ble vitne til en spennende sølvduell.

– Det var bare å kjøre på fra start. Jeg hvilte meg litt da jeg tok igjen Eder før mål. Så kjørte jeg på i avslutningen, sa sølvvinneren til NRK.

Bø var sterkest og kom i mål med ett sekunds margin på Eder, ni sekunder bak den tyske vinneren.

– Det var synd med den ene bommen, jeg hadde tatt Schempp om det hadde blitt fullt hus der, sa sølvgutten.

Storebror Tarjei ble nummer 14, Bjørndalen endte til slutt på 23. plass, mens Svendsen ble nummer 27.

