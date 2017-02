Poirée advarer Fourcade etter russer-bråk: – Ville vært veldig forsiktig

HOCHFILZEN (VG) Martin Fourcade har satt russiske sinner i kok etter dramatikken på torsdagens VM-åpning. Det får Raphael Poirée til å komme med en advarsel til franskmannen: Vær forsiktig.

– Hvis det hadde vært meg, ville jeg vært bekymret. Litt redd, sier den tidligere skiskytteren Poirée til VG.

I slutten av januar kom Fourcade med et stikk mot dopingdømte Aleksander Loginov, som er tilbake i skiskyttersirkuset i VM etter å ha sonet en dom på to års utestengelse for EPO-bruk. Stikket gikk ikke upåaktet hen i Russland. På torsdagens mix stafett ble det virkelig drama da Fourcade hektet nettopp Loginov under vekslingen mellom tredje og fjerde etappe.

Da Anton Sjipulin og Loginov nektet å hilse på Fourcade under den påfølgende blomstersermonien, forlot franskmannen podiet. Deretter havnet de i ordkrig på pressekonferansen.

På sosiale medier har det kokt mot Fourcade etter hendelsen. Instagram-kontoen hans er full av karakteristikker som «skitne frosk», «forbanna frosk», «Fourcade – den skitneste sportsmannen» og «Alle dine seire er løgn». Det aller meste skrevet på russisk.

– Jeg tror vel ikke det vil skje noe, men jeg har lest skriveriene i Russland. De fleste i det landet støtter det russiske laget. Om jeg var Martin, ville jeg sjekket hva jeg drikker, drikkeflaskene, jeg ville passet på alt, sier Poirée.

– Mener du han kan bli utsatt for sabotasje?

– Jeg har ikke peiling, men jeg ville vært veldig forsiktig.

Sendte SMS til Fourcade



I dag møtes Martin Fourcade og Anton Sjipulin igjen, når herrene skal gå VM-sprint. Spørsmålet mange stiller seg da, er om de vil ta hverandre i hånden etter løpet.

– Jeg tror det er slutt nå. Martin er ferdig med dette, og vil konsentrere seg om det sportslige, sier Poirée.

Han forteller at han sendte en SMS til Fourcade torsdag kveld.

– Jeg skrev at jeg vet hvordan han har det, at jeg støtter ham og at det er en vanskelig kamp han tar. Jeg skrev også at politikk og idrett ikke går sammen. Han har gjort sin del, nå må politikerne, eller IBU, ta saken. Han må konsentrere seg om idretten, vise seg i løypa og ta kampen der, sier Poirée.

En av de som reagerte sterkt på Fourcades oppførsel torsdag, var den en russiske TV-kommentatoren Dimitri Guberniev, som på direkten kalte Fourcade «en gris». Han likte dårlig det han så da Loginov gikk over ende under veksling på mix stafetten.

– Loginov falt, og for meg er ikke det fair play. Det er ikke sportslig. Det gjorde meg opprørt, sier han til VG. Guberniev er spent på hva som vil skje under dagens sprint, og er slett ikke sikker på at feiden er over.

– Vi får vente og se, ikke minst om det kommer et håndtrykk mellom Fourcade og Sjipulin. Eller aller viktigst: Mellom Fourcade og Loginov.

Tror Fourcade tar gull



Journalist i den franske avisen L'Equipe, Marc Ventouillac, kjenner Fourcade svært godt. Han tror hele det franske laget har fått beskjed om å roe seg ned og fokusere på det sportslige. Han tror dessuten de siste dagenes bråk gjør Fourcade til en enda større gullfavoritt på sprinten:

– Når han møter problemer så vinner han etterpå, i 90 prosent av tilfellene, sier Ventouillac til VG. Poirée er enig med den franske journalisten.

– Martin kommer til å være som en løve. Veldig farlig. Han vil vise seg fra sitt beste nå.