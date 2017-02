Nordmennene skuffet da amerikanske Bailey sørget for VM-sensasjon

HOCHFILZEN (VG) Johannes Thignes Bø ble beste nordmann på 8. plass. Og på en skuffende norsk dag, var det en amerikansk superveteran som kunne juble hemningsløst.

Etter at Thingnes Bø hadde gått i mål, kjempet amerikaneren Lowell Bailey (35) for seieren. Og han klarte det etter en spennende sekundstrid. Det ble elleville jubelscener da han krysset målstreken.



– Det er en sensasjon. Men det er ikke noe stort sjokk, sa NRKs Andreas Stabrun Smith om amerikaneren.

Amerikaneren fra Lake Placid gikk sitt livs løp.

– Det er en drøm. Det har ikke sunket inn ennå. Det er mitt beste renn noensinne, og det i et VM, sier Bailey til NRK og legger til:



– Jeg sa til meg selv: ikke la medaljen glippe. Kjemp hele tiden.

– Det var moro at han vant, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

Fourcade tok ny medalje



Fourcade er alltid en av favorittene, men torsdag ble det bronse. Fra start nummer 51 gikk tsjekkiske Ondrej Moravec i mål 17,9 sekunder foran Martin Fourcade.

Bak kjempet Thingnes Bø for gullet. Etter to feilfrie skytinger, fikk han en bom på tredje skyting. Nordmannen var i kanonposisjon til å hente gullet foran siste skyting, men på aller siste skudd ble det bom. Og han havnet altså et stykke ned på resultatlisten.

Fullt hus for første gang



Det skulle vise seg at Moravecs renn skulle være dagens nest beste. Han snakket med NRK mens han ventet på de siste løperne.



– Utrolig renn for meg i dag. Jeg skjøt fullt hus for første gang i karrieren på normaldistansen i dag, sier Moravec til NRK.

Da Fourcade gikk i mål etter 48 minutter og 28 sekunder, hadde Johannes Thingnes Bø nettopp startet sitt VM-renn i solsteken i Østerrike. Franskmannen trodde ikke det hadde så mye å si for forholdene om man hadde tidlig eller sen start.

– Jeg er fornøyd med rennet. Det var ikke godt, og ikke dårlig. Men det er ikke nok til å vinne i VM, sa Fourcade til NRK mens Thingnes Bø fortsatt var ute og gikk normaldistansen over 20 kilomter.



NEDTUR: Ingen nordmann på pallen, Johannes Thingnes Bø ble beste nordmann i Hochfilzen torsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Thingnes Bø tok sølv på sprinten lørdag. Han var var bare 0,7 sekunder fra gull.

Forrige lørdag kollapset Emil Hegle Svendsen i målområdet og ble liggende i ti minutter etter at han kom i mål på sprinten. En time senere ble skiskytteren fraktet vekk fra stadionområdet.

Han hadde ikke så mye å si om torsdagens renn.

– Det var ræva, sa en skuffet Hegle Svendsen til NRK.

TUNG DAG: Emil Hegle Svendsen på normaldistansen torsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Det var dramatiske bilder da trønderen ble liggende på magen i målområdet. I flere minutter lå Hegle Svendsen uten å røre på seg, før legeteamet fikk kontakt med 31-åringen og fikk lagt ham på ryggen.

Sørlandsstemning



Lars Helge Birkeland gikk et strålende renn. Han skjøt fullt hus på både første og andre liggende, men fikk en bom på tredje skyting, før han igjen fylte alle blinkene.

Han manglet det lille på at det skulle være perfekt. Han lå en stund på 4. plass, 53 sekunder bak Fourcade, men han klaget ikke under sola i Østerrike.

– Det er deilig solvær, nesten som å være hjemme på Sørlandet, sier Lars Helge Birkeland til NRK.