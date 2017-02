Nedtur i VM - Birkeland legger opp etter sesongen

HOCHFILZEN (VG) På VMs siste dag kom nyheten om at Fanny Horn Birkeland (28) legger opp som skiskytter etter at sesongen er over.

Det ble offentliggjort i en pressemelding i morgentimene i dag.

Birkeland har hatt et tungt VM i Hochfilzen - på sprinten forrige helg havnet hun så langt bak at hun ikke ble kvalifisert for jaktstarten. På normaldistansen ble hun nummer 63, og 28-åringen var ikke en del av stafettlaget som ble tatt ut like etterpå.

Birkeland skal heller ikke gå dagens fellesstart. Det betyr at normalen ble hennes siste mesterskapsløp i karrieren.

Da VG møtte Birkeland i midtuken, innrømte hun at hun hadde vært langt nede etter den mislykkede sprinten forrige helg.

– Jeg hadde ikke ventet å få gå normalen, så ærlig skal jeg være. Jeg mente etter sprinten at jeg hadde gått mitt siste skirenn, i alle fall her i VM, uttalte hun.

– Det er det kjipeste man opplever som idrettsutøver, men jeg har vært gjennom det noen ganger nå. Jeg tror jeg takler det bedre som 28-åring enn hva jeg gjorde da jeg var 24. Jeg prøver å ikke grave meg så langt ned, føyde hun til.

Stafetthøydepunkter



Nå er karrieren altså snart over - skiskytterjentene skal reise til verdenscup i Peyongchang om to uker, deretter til Kontiolahti. Sesongen avsluttet i Holmenkollen.

Birkeland debuterte i verdenscupen i 2009, og har siden gått 157 verdenscuprenn. Hun står notert med én seier, den kom i Ruhpolding i 2014/15-sesongen.

Det er på stafett Birkeland har opplevd sine største oppturer - skiskytterjentene gikk inn til bronse under OL i Sotsji i 2014. I fjor kom det aller største høydepunktet: Norge vant VM-stafetten på hjemmebane i Holmenkollen.

Birkeland har vært en del av skiskyttersirkuset lenge også på flere måter - i fjor sommer giftet hun seg med Lars Helge Birkeland, som også er en del av den norske VM-troppen i Hochfilzen.