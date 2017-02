Inviterer Domratsjeva til å trene med de norske skiskytterjentene

HOCHFILZEN (VG) Mens de norske skiskytterjentene havnet langt nede på resultatlistene i dag, gikk Darja Domratsjeva (30) inn til VM-sølv. Til neste sesong er det aktuelt med et samarbeid mellom Norge og Ole Einar Bjørndalens kone.

– Vi har snakket om det, ja, bekrefter skiskyttersjef Morten Aa Djupvik.

Mens han sto og snakket med journalister i pressesonen på VM-arenaen i Hochfilzen i dag, gikk Domratsjeva rundt med en blomsterbukett etter å ha sikret sølv på jaktstarten - bare fire måneder etter at hun og ektemannen Ole Einar Bjørndalen ble foreldre til vesle Ksenija.

– Jeg gleder meg veldig på deres vegne. Det ligger veldig mye hardt arbeid bak, og det er en stor prestasjon hun gjør i dag. Det står respekt av det. Helt rått, sier Djupvik.

Domratsjeva har naturlig nok vært tett på det norske laget gjennom vinteren, siden hun og Bjørndalen har vært mye på samme sted etter fødselen.

– Hun har vært med gutta allerede - det var litt tilfeldig at hun var med da det var en ren herresamling. Hun er hjertelig velkommen, sier Djupvik.

– Så lenge vi kan lære noe, er det veldig interessant. Og om vi kan være med å bidra, så er det læring i det også.

Selv var Domratsjeva strålende fornøyd med å gå inn til medalje i VM, bare fire måneder etter at hun ble mamma. Hun utelukker ikke et samarbeid med det norske laget i tiden som kommer.

– Hvordan vi gjør det i framtiden, til neste år, får vi se. Jeg kommer kanskje til å trene litt sammen med de norske jentene, selv om jeg også vil være sammen med de hviterussiske jentene. Vi er et godt lag, sier Domratsjeva til VG.

Hun har ladet opp til VM sammen med Bjørndalen i Anterselva, og skryter av ektemannen.

– Han har vært en utrolig støtte for meg. Vi har jo ulike treninger, men alle kan lære av ham når det gjelder å være organisert og ta seg av alt mulig. Han er en stor utøver med ekstremt mye erfaring, og han har gitt meg gode råd i de rette øyeblikkene, sier Domratsjeva.

Skiskyttersjef Djupvik tror de to har god utbytte av hverandre når det kommer til skiskyting.

– Ole er jo en perfeksjonist fra han står opp og til han legger seg igjen. Jeg har inntrykk av at Darja er litt lik. Jeg håper og tror vi kan bli litt bedre kjent med henne, for det hun har gjort nå er imponerende.

De norske langt bak



Domratsjeva hadde en god dag på jobben - men for de norske jentene gikk det tyngre. Marte Olsbu gjennomførte riktignok en god jaktstart, men en liten kollaps på gårsdagens sprint sørget for at veien opp mot toppen var lang. Hun ble til slutt beste norske jente, på en 16. plass.

Det var Tiril Eckhoff som hadde det beste utgangspunktet i dag, hun gikk ut ett minutt bak ledende Laura Dahlmeier. Men med hele seks bomskudd raste hun nedover på resultatlisten, og ble til slutt nummer 30.

– Sprinten var en opptur for meg, men jeg har hatt en drittsesong egentlig. I dag var jeg tilbake til scratch, sier hun.

Kaia Wøien Nicolaisen endte som nummer 21, Hilde Fenne som nummer 55 med hele åtte bom.