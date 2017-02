Her melder sølv-Bø med kjæresten: – Hun er godt fornøyd

HOCHFILZEN (VG) «Sølvgutten» Johannes Thingnes Bø (23) hadde det travelt med å svare kjæresten i dag.

Mens gullvinneren på fellesstarten Simon Schempp svarte for seg på den internasjonale pressekonferansen, var Johannes Thingnes Bø i kontakt med familien hjemme og ikke minst kjæresten på SMS.

– Jeg skrudde av «flight mode» og da tikket det inn meldinger og gratulasjoner, sier Thingnes Bø. Én av meldingene var fra kjæresten Hedda Kløvstad Dæhli.

– Hun er veldig godt fornøyd. De hadde fest i går i leiligheten med mange venninner som skulle feire skiskyttergull på stafetten. Det ble ikke gull, men det så ut som de hadde det bra likevel.

Etter sølvet på fellesstarten - hans tredje i dette mesterskapet - ventet en kjøretur til München og så fly hjem til Norge. 23-åringen gleder seg til å se kjæresten igjen.

– Stas å komme hjem



MØTES SNART: Johannes Thingnes Bø (høyre) sammen med kjæresten Hedda Kløvstad Dæhli. Foto: PRIVAT

– Det blir veldig fint. Vi er borte hele vinteren og vært borte tre uker etter nyttår. Nå får vi en uke før vi skal på reise tre uker til. Nå gleder jeg meg bare til å våkne opp i min egen seng.

– Og det er vel en som gleder seg til du kommer hjem?

– Jeg gleder meg masse mer. Dette blir stas, sier Johannes Thingnes Bø.

Med en kjæreste med etternavnet Dæhli kan det bli et bra «sportsnavn» om det med tid og stunder skulle komme en arving.

– Dæhli er et stort navn i sporten. Tarjei mente at hvis vi fikk en sønn så burde vi kalle ham for Bjørn Dæhlie, sier Bø og ler.

Han reiser fra Hochfilzen med sølv på sprint, jaktstart og fellesstart. Men fortsatt er han skuffet over at det ikke ble gull på sprinten.

– Ikke dårlig



– Dette var ikke noe dårlig VM, men det har ikke vært stang inn heller. Akkurat nå er det vanskelig å oppsummere.

Tre medaljer er jo det har jeg ligget på i de andre mesterskapene. Det som er annerledes i år er at jeg har tre individuelle medaljer mot én før. Jeg er blitt mer stabil alene, men vi har skuffet litt på stafetter.

– Har du tenkt på at du bare har vært noen millimeter fra tre gull, ville en journalist vite.

– Sånn er det i dette «gamet».