Hegle Svendsen kollapset - fikk legehjelp

HOCHFILZEN (VG) Etter å ha gått inn til 36. plass på VM-sprinten, ble Emil Hegle Svendsen (31) liggende helt urørlig i målområdet.

Det var dramatiske bilder da trønderen ble liggende på magen i målområdet. I flere minutter lå Hegle Svendsen uten å røre på seg, før legeteamet fikk kontakt med 31-åringen og fikk lagt ham på ryggen.

– Hva er det som skjer i målområdet? Dette liker vi ikke å se, sa Andreas Stabrun Smith under NRKs sending, mens det medisinske personellet kom til for å undersøke 31-åringen.

– Det er fortsatt kritisk dette, la Stabrun Smith til, mens Hegle Svendsen var omkranset av legeteamet.

Kommentatorene spekulerte i om Hegle Svendsen hadde besvimt like etter målgang, mens bildene som totalt overskygget tidelsstriden om VM-gullet rullet over skjermen.

Etter flere minutter rørte Hegle Svendsen på hodet, og uttrykte at han hadde det bra til legene som forsøkte å hjelpe ham. De sørget for at 31-åringen fikk hevet benene, mens han lå med hendene på brystet og tok noen dype åndedrag.

Liggende på snøen i Hochfilzen skar Hegle Svendsen grimaser, mens legeteamet forsøkte å kle skiskytteren inn i et pledd.

Se også: VM-vraket til fordel for Bø: – Kjennes urettferdig

Bjørndalen: – Fikk det på nært hold

– Jeg har ikke så mye å oppdatere om. Det var en kollaps. Jeg prata med han såvidt. Han var ved sine fulle fem, men så litt pjusk ut, sa landslagstrener Egil Kristiansen til VG.

Idrettssjef for Skiskytterforbundet, Morten Aa Djupvik, la til overfor VG at «smilet er på vei tilbake» hos hovedpersonen selv.

En av de som hastet til var lagkameraten var Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg prata såvidt med han, og han er kommet til hektene igjen. Han er dyktig sliten og det er veldig varmt nå, så jeg tipper det er væsketap og at han er væsketom og fått en kollaps på grunn av det. Men jeg er ikke doktor, så det er best dere prater med en doktor om det, sa Bjørndalen til NRK.

– Jeg fikk det på nært hold, men jeg kunne snakke med han, så dette går bra. Han sa ikke så mye, men svarte ja og nei på det vi spurte om. Han får noen timer på seg, så er han «fit for fight» igjen, la Bjørndalen til.

Martin Fourcade sa at han så at Hegle Svendsen ble liggende i målområdet, men at han bevisst trakk seg unna.

– Det var mye folk rundt ham, og i denne situasjonen er det bedre å gå unna og gi ham plass. Jeg er ingen lege, så jeg vil kontakte ham i kveld og høre om alt er bra, sa Fourcade til VG.

Les også: Svendsen advarer mot å ta VM-medaljer på forskudd

Rett til målinger hos lege

Norges skytetrener, franske Siegfried Mazet, opplyser til VG at Hegle Svendsen skulle rett til kontroll, etter å ha blitt applaudert ut av arenaen i Hochfilzen.

– Han er ok nå. Han er fortsatt sammen med doktoren og måler blotdykket og all ting.

– Hva skjedde da han passerte mållinjen?

– Vet ikke. Jeg var ikke der, men fikk informasjon over radioen om at han hadde kollapset. Jeg kan ikke si så mye mer nå, sa Mazet til VG, og la til:

– Men han gikk selv ut og hilste til publikum. Han vil bli sjekket videre av legen utover kvelden og gi ham videre oppfølging.

Flere fra det norske teamet var med å hjelpe Hegle Svendsen med å komme til hektene igjen. Blant dem fysioterapaut Friederich Hinteregger.

– Han ristet litt, men vi kan ikke si så mye. Han har «pushet» seg, og var helt tom. Akkurat som Johannes, men Johannes kom seg til hektene fortere. Vi håper det bare er snakk om at han er tom for krefter, sa Hinteregger til VG.

Se også: Fourcade advares etter russer-bråket