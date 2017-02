Fourcade: – Neppe siste gang Norge ikke får medalje

HOCHFILZEN (VG) Nedturen på VM-stafetten blir neppe den siste for Norge, spår Martin Fourcade.

Etter å ha sikret Frankrike sølvet på lørdagens stafett – Frankrikes 7. medalje på ni øvelser i dette verdensmesterskapet – hadde ikke verdensmesteren fra jaktstarten noe behov for å levere noen trøstende ord i retning den norske leiren.

Selv ikke en skuffende norsk 8. plass på øvelsen hvor Norge har tatt seks gull og to sølv de siste ni årene, var nok til å vekke sympati hos 28-åringen.

– Nei, det var ikke noe trøst å få fra nordmennene i fjor da vi ikke var på pallen og Norge vant stafetten under VM i Holmenkollen. Så da føler ikke jeg noe behov for å komme med noen trøstens ord nå, sier Fourcade til VG.

For ordens skyld: Frankrike var faktisk enda dårligere enn Norge den gangen, og fikk 9. plassen på VM-stafetten i Kollen.

– Det var selvsagt ikke bra det som skjedde for nordmennene på stafetten, men jeg har ingen råd å gi dem. De kommer nok tilbake. De vet hva de må gjøre, hevder Martin Fourcade.

– Neppe siste gang



Det virker ikke som om han er så veldig overrasket over den norske innsatsen her i Hochfilzen og det faktum at Norge for første gang siden 1999 kan reise hjem uten gullmedaljer.

– Det er kanskje ikke første gang, men det blir neppe siste gang heller. Det er en del av «gamet». Det er bare å ta en titt på nasjonscupen for å se hvordan Norge har gjort det.

Det har vi gjort. Oversikten viser at skiskytternasjonen Norge har trøblet voldsomt i år. I nasjonscupen for herrer er faktisk tre nasjoner bedre enn Emil Hegle Svendsen & co. Tyskland topper foran Russland og Frankrike og med Norge på en 4. plass.

På kvinnesiden er det langt verre. Norge har seks nasjoner foran seg: Tyskland, Frankrike, Ukraina, Italia, Tsjekkia og Russland. Og svenskene er like bak Norge.

– Herrene har for så vidt hatt en del gode resultater med en del pallplasser denne sesongen, men de norske kvinnene har vært alt annet enn sterke i år, konstaterer Martin Fourcade.

På dagens fellesstart jakter franskmannen på sin femte medalje i dette mesterskapet. Han har allerede tatt én medalje mer enn begge de norske landslagene.

I går trodde alle Martin Fourcade skulle ta russernes ankermann Anton Sjipulin - akkurat som på mix-stafetten - etter at begge gjorde jobben på den siste skytingen, men Sjipulin holdt unna.

– Vant fortjent



– Jeg hadde ikke mer å gå med. Russerne vant fortjent. Jeg er ikke i min beste form, meldte Fourcade etter å ha hentet sølvmedaljene med Østerrike på 3. plass.

Kan det bety at noen nordmenn har en sjanse i ettermiddag? Vi har fire nordmenn til start på fellesstarten klokken 14.45: Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

Alle fire har sannelig noe å rette opp att fra i går...