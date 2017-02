Eckhoff om varmen som fikk VM-vinneren til å kollapse: – Helt j*** å gå

HOCHFILZEN (VG) Varmen ble en så stor påkjenning for VM-gullvinner Laura Dahlmeier (23) at hun fikk et blodtrykksfall tilnærmet det Emil Hegle Svendsen (31) ble slått ut av i helgen.

– Etter å ha gått i mål følte jeg meg dårlig og fikk problemer med lavt blodtrykk. Men nå er det ok, sa Dahlmeier da hun kom inn til den internasjonale pressekonferansen etter gull-løpet på normaldistansen.

Så du denne? Beste norske jente nummer 39: – Det er nitrist

Etter at hun hadde gått over mål som verdensmester på 15 kilometer, og gikk omtrent rett til den såkalte «leader's lounge». Der ble hun en god stund, mens hun mottok legebehandling.

Blomsterseremonien som pleier å finne sted på stadion ganske kort tid etter VM-løpene, måtte utsettes. Etter hvert var den tyske jenta kommet såpass til hektene at hun hun greide å komme seg bort til podiet.

Seremonien ble gjennomført, og medaljevinnerne skulle etter planen rett inn på den internasjonale pressekonferansen - men der møtte kun sølvvinner Gabriela Koukalova og bronsevinner Alexia Runggaldier. Dahlmeier var såpass preget, at hun trengte tid på å komme seg.



VM-nedturen: Eckhoff: – Kjipt å innse at jeg ikke er bedre akkurat nå

Til slutt kom likevel den tyske VM-yndlingen, og fortalte at hun følte seg bedre.

– Foran løpet følte jeg meg bra, men så ble det varmt. Det var som en sommerkonkurranse. Jeg drakk mye og under løpet gikk det greit. Etterpå måtte jeg øke farten på grunn av en bom, men jeg klarte å holde meg i front, forklarer hun.

– Kokt hummer



Lufttemperaturen på stadion var målt til cirka åtte plussgrader, men i stekende sol ble det varmt å være skiskytter i dag. Temperaturene har vært høye under hele mesterskapet, og Emil Hegle Svendsen ble offer for et blodtrykksfall under sprinten på lørdag. Han var i såpass dårlig form at han ble fraktet vekk i ambulanse, og måtte stå over søndagens jaktstart.

Sett denne? Skiskytterjentene om VM: – Ingen fiasko

De norske skiskytterjentene, som rett og slett skjøt seg vekk på dagens normaldistanse, innrømmet at det hadde vært en særs varm opplevelse å gå dagens VM-løp.

– Det var helt j*** å gå. Man ble som en kokt hummer uti der, beskriver Tiril Eckhoff.

Storebror og trener Stian Eckhoff var enig med søsteren i at forholdene var svært varme for utøverne.

– Det er fryktelig å gå i denne temperaturen. Løperne gikk ned for telling etter målgang, og gikk rett på drikke og næring. Men utlendingene klarte det, så det er ingen unnskyldning for oss, sier han.

Les også: Dette er Svendsens store VM-skrekk

Påskeføre



Tiril Eckhoff ble beste norske løper i dag, med en 39. plass. Marte Olsbu, som også slet på standplass på normalen, endte som nummer 58, og også hun hadde hatt en het opplevelse i løypa.

– Det var veldig varmt, og veldig løst. Det ble skikkelig påskeføre, og veldig tungt å gå, beskriver hun.

PS! I morgen er det skiskytterguttas tur til å gå normaldistanse. Emil Hegle Svendsen skal tilbake i konkurranse etter helgens kollaps på VM-sprinten - Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Lars Helge Birkeland er de tre øvrige norske utøverne.