Eckhoff: – Kjipt å innse at jeg ikke er bedre akkurat nå

HOCHFILZEN (VG) Siden Tiril Eckhoff (26) tok VM-gull på sprinten i Holmenkollen for snart ett år siden, har hun ikke vært i nærheten av seierspallen. Nå innrømmer hun at fokuset allerede er rettet mot OL i 2018.

– Sesongen har vært dårlig. Jeg prøver jo å gjøre så godt jeg kan, jeg bommer ikke med vilje akkurat - men det er kjipt å innse at jeg ikke er bedre akkurat nå, sier Eckhoff til VG.

Den 5. mars i fjor opplevde Eckhoff en vanvittig opptur da hun gikk over målstreken i Holmenkollen som verdensmester i sprint, foran tusenvis av ekstatiske nordmenn. I tillegg tok skiskytterjentene gull på stafetten.

– Det var en superutladning, sier hun.

– Jeg skal være så ærlig å innrømme at jeg har slitt litt i høst. Jeg bestemte meg for å jobbe mye med skytingen i år, og når jeg ikke får det til så blir jeg litt demotivert. Samtidig gleder jeg meg veldig til å oppleve Pyeongchang og alt som skal skje mot OL, sier hun.

– Har årets sesong nærmest blitt kun en vei mot OL?

– Ja litt, men en dårlig vei, hehe. Jeg må helt ærlig si at prioriteringene kanskje har gått dit.

Mye syk



Siden triumfen på sprinten under VM i fjor, har Eckhoff vært inne på topp ti-listen i verdenscupen kun to ganger. En 7. plass fra Østersund, og en 9. plass fra Nove Mesto. Snittplasseringen hennes i skiskytterrenn etter at hun ble verdensmester, er 21. plass.

– Jeg gjorde en del dårlige prioriteringer før sesongstart som gjorde at jeg ble syk. Så ble jeg syk igjen i jula, og da ryker det en del skirenn.

– Dårlige prioriteringer, hva legger du i det?

– Jeg reiste for å være med i dåp til brodern. Jeg er fadder, og man må jo prioritere litt hverdagsliv også. Da er det fort gjort å bli syk, og det ble jeg. Men dette er sesongen jeg kan gjøre det, til neste år får jeg være blodseriøs helt til november, sier Eckhoff.

VM hittil har vært godt under pari for Eckhoff. Først innledet hun med en trøblete etappe på mix stafetten, før hun fulgte opp med en 13. plass på sprinten. Den påfølgende jaktstarten endte med seks bomskudd og en 30. plass - men langrennstidene har vært svært, svært gode. Det er med andre ord på standplass det svikter om dagen.

– Akkurat nå føler jeg at jeg ikke er bedre. Jeg har skutt dårlig i hele år, sier hun. Men Eckhoff er ikke typen som graver seg ned av den grunn - det gode humøret er fremdeles godt på plass.

– Nå høres det jo ut som jeg skal legge opp, haha! Nå skal vi jo gå normaldistanse på onsdag, og da håper jeg å skyte bedre enn på jaktstarten.

Tror på medalje



Trener og storebror Stian Eckhoff mener søsteren trenger å gå på seg litt selvtillit. Han er enig i at årets sesong har blitt en aldri så liten «mellomsesong», fra VM på hjemmebane i fjor og til OL neste år.

– Jeg kjenner ikke på de samme nervene som i fjor. Men samtidig er det jo VM, og alle har lyst til å gjøre det bra. Men det er ikke den samme spenningen inn mot mesterskap som jeg kanskje hadde forventet, sier han til VG.

Eckhoff tror fremdeles det norske kvinnelaget kan stå igjen med medalje når VM i Hochfilzen er over.

– Ja, det tror jeg. Vi har reist kjerringa før, så vi kan ikke si sjansen ikke er der, slår treneren fast.



PS! Disse norske kvinnene går onsdagens 15-kilometer: Fanny Horn Birkeland,Tiril Kampenhaug Eckhoff, Kaia Wøien Nicolaisen og Marte Olsbu.