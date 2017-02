Eckhoff friskmeldt til stafetten: – Viktig for jentene

HOCHFILZEN (VG) Tiril Eckhoff (26) følte seg i så dårlig form etter normaldistansen at hun ble isolert fra resten av laget. I formiddag kom gladmeldingen -Eckhoff er klar for VM-stafett.

De norske skiskyttergutta møtte norske journalister i snøværet utenfor Hotell Edelweiss i Hochfilzen ved halv ti-tiden i dag. Da pressemøtet nærmet seg slutten, sto VG sammen med Morten Aa Djupvik da det tikket inn en SMS hos skiskyttersjefen:

«Tiril er frisk og rask».

Avsender var landslagslege Ola Berger, som hadde vært inne og sjekket formen til Eckhoff. Det betyr at 26-åringen er klar for å gå dagens VM-stafett, hvor hun skal ut på tredje etappe.

– Tiril virket i veldig fin form og var i godt humør igjen i går kveld, så jeg hadde blitt overrasket dersom hun ikke kunne gå, sier Djupvik.

Isolert



Eckhoff endte som nummer 39 på onsdagens normaldistanse, og ble dårlig etter målgang. Til slutt bestemte landslagledelsen seg for å isolere henne, så i hele går var hun alene på utøverhotellet.

– Det er kanskje en smule overdrevet, men når man ikke helt vet årsaken og man er midt i et mesterskap, så tar man ingen sjanser, sier Djupvik.

Rekkefølgen på dagens stafettetapper blir som følger for Norge: Kaia Wøien Nicolaisen, Hilde Fenne, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu. Djupvik er glad for at Eckhoff, som er lagets største profil, ble klar.

– Det er viktig for jentene, og det er viktig for laget. Jeg tror at selv om resultatene til dels ikke har vært gode nok så langt, så kan jentene med optimale etapper og løp være med og kjempe om pallen, sier han.

Pallsjanse



Skiskyttersjefen minner om stafetten under verdenscuprunden i Ruhpolding, hvor Norge ble nummer tre med nøyaktig det samme laget som nå skal gå VM-stafett.

– Det er ikke mye som har forandret seg siden da. Tyskland har et sterkt lag, og Italia har gjort et god mesterskap. Bak der mener jeg det er veldig åpent. Stafett er stafett, alt kan skje, og selv om man ikke skal forvente noe, så er det lov å tro og håpe.

PS! Jentenes skiskytterstafett starter klokken 14.45 i dag. Du kan se løpet direkte på NRK, eller følge utviklingen på VG LIVE.