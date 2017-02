Eckhoff får gå fellesstart med et nødskrik

Beste norske nummer 39: – Det er nitrist

HOCHFILZEN (VG) Tiril Eckhoff (26) ble nummer 39, og sto for Norges beste plassering på VM-normalen. Trener Stian Eckhoff innrømmer at skiskytterjentene har en stor jobb foran seg for å greie å løfte seg opp igjen til stafetten.