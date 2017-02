Eckhoff etter 13. plass: – Føltes nesten som å gå et klubbrenn

HOCHFILZEN (VG) Tiril Eckhoff (26) var regjerende verdensmester på sprint, men et par bitre bomskudd sendte henne ut av kampen om VM-medalje.

Eckhoff var aller siste startende på dagens sprint, og i strålende solskinn i Hochfilzen åpnet hun forrykende. Hun fikk en bom på liggende skyting, men farten i langrennssporet sørget for at hun fremdeles hadde en VM-medalje innen rekkevidde da hun gikk inn til stående.

– Det var godt jeg kom meg opp noen plasser på sisterunden, får ta med meg det. Jeg er kjempefornøyd, sier den regjerende verdensmesteren til NRK etter å ha gått inn til 13. plass.

– Jeg syntes ikke det var sånn voldsom bom. Jeg er fornøyd at jeg ikke fikk noen ekstra strafferunder, ler Eckhoff til NRK.

– Hvordan var det å måtte vente så lenge på å få starte?

– Det gikk greit, men jeg hadde ikke nervene eller noe, så det var litt spesielt. Jeg følte nesten det var som å gå et klubbrenn. Det var litt større å gå i Holmenkollen, sier Tiril Eckhoff til NRK etter løpet sitt.

Dessverre åpnet 26-åringen med en grov bom, dermed forsvant sjansen til pallplass. Hun ble til slutt nummer 13, cirka ett minutt bak vinneren. Det gir et brukbart utgangspunkt for søndagens jaktstart.

Mens Eckhoff var ute på sisterunden hylte Gabriela Koukalova av glede i målområdet, etter å ha slått den tyske favoritten Laura Dahlmeier med fire sekunder. Anais Chevalier fra Frankrike tok bronsen.

Var regjerende mester



Forrige gang Tiril Eckhoff vant et individuelt skiskytterrenn, var under VM på hjemmebane i fjor, da hun gikk inn til gull på sprinten. Siden den triumfen har det gått langt tyngre for skiskytterprinsessen, i år har hun ikke vært i nærheten av pallen i verdenscupen.

To topp ti-plasseringer, med en sjuendeplass som beste, var fasit før VM-starten for Eckhoff. Hun var en del av laget som åpnet mesterskapet med mix stafett torsdag, men måtte bruke fem ekstraskudd og havnet i strafferunden på sin etappe. Norge endte til slutt som nummer åtte.

Ingen drømmestart på VM, men i dag hadde hun sjansen til revansje. Den regjerende verdensmesteren gikk ut sist av alle på sprinten, med landslagskollega Marte Olsbu et par minutter foran seg i sporet.

Da hadde Kaia Wøien Nicolaisen havnet et stykke nede på listen med én bom, mens Hilde Fenne, som gikk som et uvær i sporet, måtte gjennom tre strafferunder. Fanny Horn Birkeland fikk trøbbel allerede på første skyting med to bom, og fulgte opp med to til på stående.

Olsbu skjøt seg bort



Klokken 15.32 gikk Marte Olsbu ut i VM-løypen, tre minutter senere startet Tiril Eckhoff.

Olsbu fikk kjempetrøbbel på første skyting. Hun traff riktignok på første skudd, men de tre neste gikk utenfor blinken. Med tre runder allerede på liggende, under gode forhold, var sprinten ødelagt - det samme med morgendagens jaktstart.

Dermed var det Tiril Eckhoff som sto igjen som Norges medaljehåp. Og hun åpnet forrykende, med ledelse ute i sporet på førsterunden. Inne på liggende skyting åpnet hun med treff, men dro deretter på seg en bom. De tre neste blinkene falt, og Eckhoff slapp med én runde.

Dermed så det tøft ut å skulle gjøre noe med gullkampen på VM-sprinten - Laura Dahlmeier hadde gjennomført et nær sagt perfekt løp, og bak henne truet Gabriela Koukalova med noe som så ut til å være like sterkt.

Thriller-skyting



Det ble bommet en del på VM-sprinten, og med fullt hus på stående skyting hadde Eckhoff muligheten til å gå seg opp til et glimrende resultat. Det luktet svidd også av 26-åringens andrerunde, og pallen var definitivt fremdeles innen rekkevidde da hun kom inn på standplass for andre gang.

Men resultatet ble ikke feilfritt. Eckhoff åpnet med en grov bom, og selv om resten av serien gikk kjapt og godt unna med fire treff, sendte det henne raskt nedover på listen.

I mål var hun nummer 13, over minuttet bak gullvinner Koukalova.

PS! I morgen er det herrenes tur til å gå sprint. Starten går klokken 14.45, og du kan følge løpet direkte på NRK.