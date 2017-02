Djupvik: – Forholdene ligger godt til rette for en selvransakelse

HOCHFILZEN (VG) Ikke i sin villeste fantasi hadde skiskyttersjef Morten Aa Djupvik trodd at VM-stafetten skulle ende i total fiasko for skiskyttergutta. Nå varsler han knallhard jobbing og selvransakelse foran OL-sesongen 2018.

– Jeg tenker veldig mye når jeg står og ser på en såpass kjedelig stafett, men jeg har ingen god forklaring. Vi må bare snu de steinene vi kan for å gjøre de justeringene som skal til. Vi må jobbe hardt framover med å evaluere og planlegge for OL som kommer om et år, sier Djupvik til VG.

Les også: Dagens skiskytter-nedtur: – Vi var sjanseløse

Det var i dag det skulle skje, på herrestafetten skulle Norge ta det første gullet under VM i Hochfilzen. Vi har sett de samme scenene år etter år, norske skiskyttergutter øverst på pallen, verdensmestre, sammen.

Man må helt tilbake til 2003 for å finne forrige gang Norge ikke var på pallen under en VM-stafett. I dag ble Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø nummer åtte, ankermann Bø krysset målstreken over to minutter etter at Russland og Anton Sjipulin hadde sikret gull foran Frankrike. Ikke siden 1993 har Norge prestert dårligere i en VM-stafett, da ble de nummer ni.

– Kjempekjedelig. Vi er ikke gode nok i det hele tatt, sa Johannes Thingnes Bø.

– Tungt. Det er det, sa Emil Hegle Svendsen.

– Absolutt kjipt. Det er ikke slik man ønsker å ha det. Som leder er ikke dette noe moro i det hele tatt, sa Djupvik, som er skiskytternes øverste sjef.

Tarjei Bø: – Har gått fra ubrukelig form til å faktisk klare VM

Laber vinter



Djupvik ble dratt fra det ene intervjuet til det andre i ettermiddag. Han småpratet med skuffede skiskyttergutter, var en tur innom jurymøte og jogget tilbake til pressesonen.

Der svarte han på en tilsynelatende endeløs rekke av kritiske spørsmål. Smørebom, VM-oppladning, ressursbruk, trenere og rekruttering.

For det er ikke til å legge skjul på at sesongen 2016/17 har vært en skral affære for de norske skiskyttergutta før VM-starten. Sykdom har skapt trøbbel for flere, og verdenscupen har langt fra vært dominert av Norge. Fasiten i vinter er én seier og seks pallplasser.

For damelaget har det vært enda verre - de sto med én pallplass i verdenscupen før VM, og har endt langt nede på resultatlistene hittil i mesterskapet.

Sett denne? Grepene som skal løfte skiskytterjentene etter VM-fiaskoen

I morgen avsluttes VM med fellesstart for både kvinner og menn. Om det ikke blir gull her, blir det første gang siden 1999 at Norge reiser hjem uten en verdensmestertittel.

Selvransakelse



Etter sesongen skal landslagsledelsen sette seg ned og evaluere alt som har skjedd.

– Fordelen med at ting ikke går veien, er at det er lettere å være kritisk når man skal evaluere. Om man skal hente noe positivt ut etter dette, en svart dag, så må det være at forholdene ligger godt til rette for en selvransakelse, sier Djupvik.

– Det er lett når alt går på skinner, å bare fortsette i samme spor. Vi må tørre å gjøre endringer, vi må tørre å utfordre, å søke utvikling.

Sett denne? Svendsen innrømmer helbom på VM-formen

Han mener trenerteamet som jobber rundt skiskyttergutta er de beste man kunne fått. Egil Kristiansen, med stor suksess fra langrennsleiren, er fysisk ansvarlig. På skytebiten er Siegfried Mazet sjef, med lang fartstid fra suksessrik fransk skiskyting.

– Gjøres det nok med tanke på utvikling?

– Det gjøres vel antakelig aldri nok. Men vi har tatt et stort steg med å hente inn Siegfried, som kommer med en annen kultur enn andre har.

– Norge har et stort budsjett i forhold til mange andre nasjoner. Brukes ressursene riktig?

– Vi må se på ressursbruken, og hvordan vi kan prioritere. Vi må se på hvordan vi bruker hver krone best mulig. Når det går så dårlig som i dag, kan vi si vi ikke gjør det.

– Gjøres det et for dårlig arbeid med de nest beste utøverne?

– Det er en utfordring å løfte de som er på IBU-cupnivå, få dem opp til å fighte med «de fire store». Men IBU-cupen i år har vært bra, i forhold til året før er det mye bredere. Vi har unge gutter av meget bra kaliber. Det kommer, men vi trenger mer påfyll. Vi er ikke på samme nivå som langrenn, der kommer det nye navn hele tiden.

Djupvik innrømmer at det er kjedelig når det butter i mot slik det har gjort denne sesongen. Men skiskyttersjefen mener man må bruke nedturene til å jobbe knallhardt.

– Vi må sørge for at oppturene kommer. Og de smaker mye bedre når man har vært gjennom en nedtur.