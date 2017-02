Derfor tror Bø at Kollaps-Svendsen vinner: – Emil gidder ikke trene hele året og ikke sitte igjen med noe

HOCHFILZEN (VG) Til tross for at han kollapset etter VM-sprinten, mener Johannes Thingnes Bø (23) at Emil Hegle Svendsen (31) er en av to soleklare gullfavoritter på normalen.

– Martin Fourcade og Emil. Det er de to som har vært best på normaldistanse i mesterskap, og begge er vanvittig sterke mentalt, sier Bø.

Svendsen gikk på en real smell på lørdagens VM-sprint, da han kollapset i målområdet etter endt løp, og måtte fraktes vekk i ambulanse. Likevel tror Bø at Svendsen kommer til å være en livsfarlig gull-utfordrer i morgen – kanskje mer enn normalt, også.

– Emil gidder ikke trene hele året og ikke sitte igjen med noe i et mesterskap. Det var nok smart av ham å stå over jaktstarten, nå har han hatt fire hele dager på seg, og det er nok til å glemme det som skjedde. Han er litt tilbake i modus, sier Bø.

Sett denne? Dette er Emil Hegle Svendsens aller største VM-skrekk

– Han har alltid troen på meg



At Martin Fourcade er en gedigen gullkandidat på torsdagens VM-distanse, er Svendsen helt i. Men at han selv blir lansert av Bø som en favoritt, den kjøper ikke 31-åringen helt.

– Jeg ser ikke helt den ... Jeg har jo hatt en trå oppladning til dette løpet, jeg lå i det målrområdet i ti minutter og det er ikke akkurat det man ønsker seg. Da er det litt usikkerhet rundt formen min, slår Svendsen fast.

– Johannes har alltid hatt troen på meg. Han nevner jo meg som en gullkandidat selv når jeg er i dårlig form. Det er hyggelig å ha en lagkamerat som har troen på deg. Jeg skal prøve å innfri. Han er selvutnevnt ekspert, smiler trønderen.

Svendsen om hendelsen: – Det setter en støkk i deg

Svendsen forteller at han har fått trent bra de siste dagene, og at kroppen kjennes bra ut etter lørdagens skrell. Nå fokuserer han på å glemme det som skjedde etter sprinten, og utslette det såpass fra hukommelsen at arkene er fullstendig blanke når startskuddet går på torsdag.

– 20 kilometeren er en tøff påkjenning, men man kan ikke være redd for å stå på start. Jeg skal klare å riste av meg den dårlige følelsen.

Fikk du med deg denne i går? Bøs småfrekke valentinsflørt med VM-yndling

Bø er den skumleste



Også Ole Einar Bjørndalen tror Svendsen fint kan være med i gullkampen på torsdag, sammen med Fourcade. Men han lanserer en annen kandidat også:

– Johannes. Han er veldig sulten. I fjor hadde han vel en drøss med fjerdeplasser før han vant til slutt, og denne gangen vil han nok gjøre det før fellesstarten. Han er den skumleste på 20 kilometeren, sier Bjørndalen til VG.

Selv tok 43-åringen VM-bronse på jaktstarten, men er nøktern i beskrivelsen av egen form før normaldistansen:

– Den er i stigning, jeg skal få gått litt intensivt på onsdag og se om jeg kan få raket sammen litt form. Det blir jo en skytekonkurranse, men om ti mann skyter 19 eller 20 treff så må man gå fort også. Det er ikke bare å luske gjennom skiløypa, man må dra til.

VM-triumfen: Bjørndalen ladet opp til bronseløpet med bleieskift klokken 06.45

«Kjempestigende» form



En som definitivt ikke kommer til å drive lusking på torsdag, er Johannes Thingnes Bø. Mannen Bjørndalen holder som favoritt beskriver seg selv som en outsider.

– Jeg føler meg ganske bra, treningen mandagen var min beste dag så langt. Formen er kjempestigende. Jeg var på pallen før jul, og jeg vet jeg kan klare det igjen.

Bø har huket tak i to sølvmedaljer hittil i VM. Nå er alt fokus rettet inn mot 20 kilometeren.

– Jeg må gå gjennom løpet i hodet noen ganger, og finne ut hvor jeg skal sette inn støtet. Det følger noen kule renn etterpå også, med stafett og fellesstart.