HOCHFILZEN (VG) Det så dramatisk ut da Emil Hegle Svendsen (31) kollapset og ble liggende i målområdet etter VM-sprinten. Nå har landslagslegen funnet ut hva som skjedde, og selv sier Svendsen atr han føler seg «ganske bra».

I en pressemelding fra skiskytterforbundet går det frem at kollapsen like etter målgang skyldes flere ting, men først og fremst et blodtrykksfall.

– Det er bra med Emil nå. Han er på hotellet, har fått mat og drikke. Det kan se ut som om han fikk et blodtrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur i luften. Det var en ubehagelig situasjon, men han har det etter forholdene bra nå, sier landslagslege Petter Sørensen.

Det så svært dramatisk ut da trønderen la seg rett ned etter å ha gått i mål til en 36. plass. Hegle Svendsen ble liggende i ti minutter, og folk kom strømmende bort for å hjelpe. En av dem var fysioterapeut Fritz Hinteregger, som fortalte til VG at Svendsen ristet da han kom bort.

– Han har «pushet» seg, og var helt tom. Akkurat som Johannes, men Johannes kom seg til hektene fortere.

Johannes Thingnes Bø hadde også gått i kjelleren, og ble belønnet med VM-sølv. Men det var de dramatiske bildene av Svendsen som opptok de fleste på stadion i Hochfilzen.

Rett til sykestua



Etter å ha ligget i målområdet i nærmere ti minutter, ble Svendsen til slutt heiset opp i stående posisjon. Støttet av Hinteregger på den venstre siden og lege Petter Sørensen på den andre, ble 31-åringen geleidet i retning stadionbygget, hvor han forsvant.

Helsepersonell kom med en båre, men den slapp det norske laget heldigvis å bruke. Svendsen ble sittende inne på et rom, og flere av de norske lederne opplyste til VG om at trønderen pratet, og var i ferd med å innta næring.

Til slutt ble han fraktet opp til sykestuen på stadionområdet, hvor en lege gjennomførte undersøkelser av ham. Der ble han en stund, før han for egen maskin kom ruslende ut til en ventende bil.



– Føler meg ganske bra



Svendsen ønsket ikke å svare på noen spørsmål før han forlot stadion, men i pressemeldingen som ble sendt ut i kveld, forteller Svendsen selv hvordan han har det. Trønderen er ved godt mot, og slapper av på utøverhotellet i kveld.

– Det var ubehagelig der og da, men nå føler jeg meg ganske bra. Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen.

Søndag skal skiskytterherrene gå jaktstart, men om Svendsen blir å finne på startlisten blir altså ikke klart før i morgen. I kveld og i natt skal han bruke tiden til å komme til hektene igjen på utøverhotellet.

Johannes Thingnes Bø måtte på sin side ta turen inn til sentrum av Hochfilzen lørdag kveld, for å motta sølvmedaljen fra dagens sprint. Tyske Benedikt Doll tok gullet, mens franske Martin Fourcade ble nummer tre.