Dahlmeier tok gull - Bjørndalens kone tok sølv

HOCHFILZEN/OSLO (VG) Det ble gull til Laura Dahlmeier (23). Samtidig imponerte Darja Domratsjeva (30) stort drøye fire måneder etter fødsel.

For i starten av oktober ble Darja Domratsjeva og Ole Einar Bjørndalen foreldre til datteren Xenia.

På selveste morsdagen - kun en måned etter comebacket i verdenscupsirkuset - markerte hviterusseren seg med en kanonsterk sølvmedalje på jaktstarten i Hochfilzen.

– Denne medaljen betyr så mye for meg. Jeg vil si takk til teamet og trenerne mine, de har trodd på meg og gjort alt for meg, sa Domratsjeva til NRK, som også takket sin familie.

Sølvet sikret 30-åringen etter en svært spennende avslutning på VM-jaktstarten.

Inn til siste skyting kom Dahlmeier, Kaisa Mäkärainen, Domratsjeva og Gabriela Koukalova innen 20 sekunder.

Tyskeren fylte og finnen bommet én gang, før Domratsjeva og Koukalova fylte siste stående.

13,5 sekunder skilte fra ledende Dalmeier ned til Koukalova da de hamret løs på sisterunden.

Dahlmeier holdt unna og sikret gullet, Domratsjeva sikret sølvet elleve sekunder bak, mens Koukalova sikret bronsen.

Bjørndalen: – Alt er mulig

Olsbu det norske lyspunktet

Tiril Eckhoff var på skuddhold etter 13. på sprinten, men bommet seks ganger og endte til slutt som nummer 30.

Marte Olsbu ble beste norske på en 16. plass etter et sterkt løp. Hun gikk seg opp fra en 54. plass, noe som lover godt før normaldistansen.

– Hun kan fort være med å kjempe langt oppe i toppen på 15 kilometeren, mente Liv Grete Skjelbred om Olsbu.

Videre ble Kaia Nicolaisen nummer 21 og Hilde Fenne nummer 55.

Ladekluss for favoritten

Gabriela Koukalova gikk ut først på jaktstarten etter seieren på sprinten, men feilet stygt på først liggende.

En feilladning og to bom gjorde at tsjekkeren tapte over 40 sekunder til verdenscupleder Laura Dahlmeier, som skjøt fullt hus på andre skyting.

TRØBBEL: Koukalova trøblet med geværet allerede på første liggende. Det ødela mye for vinneren av sprinten. Foto: Jostein Magnussen, VG

Eckhoff pådro seg en runde på begge de liggende skytingene, men gikk som en kanonkule i sporet allerede fra første stavtak.

På første stående fylte Dahlmeier, Kaisa Mäkäräinen og Darja Domrachestja i tur og orden, og utgjorde tettrioen på vei ut fra fjerde runde - med Koukalova jagende bak før siste skyting.

Der avgjorde Dahlmeier til sin fordel.

