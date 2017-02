Dahlmeier tok gull - beste norske nummer 39

HOCHFILZEN (VG) Laura Dahlmeier (23) er i ferd med å bli VM-dronningen i Østerrike. Onsdag tok hun sitt tredje gull.

På siste skyting skjøt Dahlmeier for gull. Der måtte hun treffe alle fem.

– Er det gullskuddet?, spurte Andreas Stabrun Smith seg under NRKs sending. Da hadde Dahlmeier truffet på fire skudd, og skulle fyre av det femte.

I målområdet stod Koukalova og fulgte med. Hun hadde truffet 19 av 20, men hennes tyske konkurrent gikk raskere i det trå påskeføret i Hochfilzen.

Dahlmeier traff, og kostet på seg et fornøyd smil mens hun festet skistavene og satte igang en lynrask sisterunde.

Dermed sikret Dahlmeier seg sitt tredje gull, etter gull på jaktstart og mix-stafett, mens Koukalova tok sitt andre sølv. Italienske Alexia Runggaldier tok en overraskende bronse på normaldistansen på det som ble nok en skuffende norsk dag.

Beste norske ble Tiril Eckhoff med en 39. plass. Videre fulgte Kaia Wøie Nicolaisen på en 47. plass, Marte Olsbu som nummer 58 og Fanny Horn Birkeland på en 63. plass.

Totalt pådro de fire norske seg 17 ekstraminutter.

FORTVILET: Kaia Wøie Nicolaisens fortivelse i målområdet etter 15 kilometeren var betegnende for den norske situasjonen onsdag. Foto: Jostein Magnussen

Spenning til siste skudd

Det var Gabriela Koukalova, Laura Dahlmeier og Kasia Mäkäräinen som utgjorde favoritt-trioen før start.

Førstnevnte bommet en gang på første skyting, men skjøt fullt hus på de siste tre.

– Her går hun for medalje, og kanskje gull. Men her må hun presse alt hun kan, for Dahlmeier kommer til å gå denne bakken fort, kommenterte Torgeir Bjørn for NRK, mens tsjekkiske Koukalova kjempet seg opp den siste bakken før mål.

Tsjekkeren måtte erkjenne at sølv ble resultatet da Dahlmeier traff på sine ti siste skudd.

«Helt kjørt» etter første skyting



Tiril Eckhoff hadde en 13. og 30. plass å vise til fra sprinten og jaktstarten så langt i VM. Hun ville imidlertid ikke høre snakk om noen fiasko.

26-åringen fra Bærum leverte en lynrask førsterunde før første liggende.

Der bommet Eckhoff to ganger.

Like etter fulgte Marte Olsbu opp med tre kantbom på sin første liggende.

– Nå er det helt kjørt egentlig, kommenterte Ola Lunde for NRK.

– Det var en dårlig start for Norges del, supplerte Andreas Stabrun Smith.

Fanny Horn Birkeland, som sannsynligvis kjemper med Hilde Fenne om en kamp på stafettlaget, skjøt seg fullstendig bort. En grov bom på første skyting ble fulgt opp av tre bom på tredje skyting.

– Totalt sett er det ikke bra nok. Fem bom og langt ned på resultatlisten, sa hun til VG like etter målgang i Hochilzen.